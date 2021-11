„Od začátku týdne sondujeme situaci v klubech, přičemž většina i přes výjimky, bude o víkendu připravena splnit tvrdé podmínky a nastoupit. Dokud vláda nerozhodne jinak,“ shodla se většina z oslovených funkcionářů sportovních odvětví.

Sobotní kolo Celostátní ligy by měly odehrát všechny amatérské celky v sálové kopané. „Téměř všechny v klubu, kromě dvou dvou odpíračů, máme naočkované minimálně jednou dávkou a jsou připraveni nastoupit,“ hlásí Josef Soukeník, člen vedení zlínského klubu a předseda Ligové komise České federace sálové kopané. „Až na Kladno aktuálně nemám žádné informace, že by některé kluby hrající Celostátní ligu měly problémy. Popravdě před sezonou s očkováním měli všichni problém, ale postupem času se vše vykrystalizovalo a podle všeho by se mělo o víkendu normálně odehrát kompletní kolo. Situaci ale dále sledujeme a jsme připraveni na ni reagovat,“ potvrdil předseda.

Výrazně větší problémy má před „mistrovským“ víkendem házená. „Většina z 230 družstev potvrdila proočkovanost okolo osmdesáti procent. Zatímco v ženských soutěžích kvůli reprezentační přestávce jsou v plánu už jen dohrávky, u mužských soutěží zbývají dvě kola, proto jsme se rozhodli ani tyto soutěže nepřerušovat,“ potvrdil manažer soutěží ČSH Ondřej Šimůnek.

Naopak velký problém naplnit opatření a dát sestavu dohromady mají v Bystřici pod Hostýnem, Napajedlech či Holešově. „Týmům, které nebudou schopny utkání odehrát, bude umožněno dojednat dohrávky do konce ledna. Jinak pak budou kontumována,“ upozornil závěrem Šimůnek.

Podobné problémy mají celky také v dalších míčových sportech, ale ve všech udělají maximum, aby v soutěžení pokračovali. „Sice máme proočkovanost půl na půl, ale pokud dorazí dvě posily, nastoupíme. Již nyní ale víme, že Opava B nedá kádr dohromady,“ má nejčerstvější informace Jaroslav Kotala, šéf prvoligových zlínských basketbalistů. „Rozhodně nemáme zájem soutěž narušovat. Chceme být zodpovědní a hledat cestu, zda hráči případně nezmění názor. Pokud se někam máme posunout, tak je potřeba se dá očkovat nebo mít testy, a dodržovat opatření,“ nabádá Kotala.

Opatření se dotýká i kuželkářů. „Řešíme to. Zatím jsme se rozhodli, že pokračujeme, soutěže poběží dál. Jen za dodržení opatření vlády. Určitě jsou ale kluby, kde nejsou všichni naočkovaní. Záležet bude na nich, jestli dají mančaft dohromady. Nebudeme dělat nějaké ústupky, že pokud by týmy měly málo naočkovaných hráčů, budeme zápasy hromadně odkládat. To nechceme. Jde ale takové rozhodnutí na týden, uvidíme, co bude dál,“ pokrčil rameny Vladimír Sedláček, viceprezident České kuželkářské asociace.

Podobné problémy řeší ve florbalovém klubu Spartak Hluk. „Hráčů, co u nás v prvním týmu nesplňují podmínky, je čtyři nebo pět. Pokud to půjde a budeme mít možnost, chceme dál normálně fungovat, trénovat i hrát, což platí samozřejmě i pro mládež,“ poznamenal Igor Dostal, jednatel FBK Spartaku Hluk. „Nyní i v dalších oddílech z Národní ligy sondujeme situaci, zjišťujeme novinky. Nikdo neví, jak bude nařízení fungovat v praxi. Kdo to bude kontrolovat, zda všechny oddíly budou nařízení dodržovat. Otázka je, zda je za těchto podmínek soutěž vůbec regulérní a zda ji má smysl dohrávat. Uvidíme, jak to bude vypadat v reálu,“ dodal.