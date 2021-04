Po sobotní prohře o den později přežili klinickou smrt, aby pak v nervydrásajícím rozstřelu nedělní odvety favorita přetlačili. Extraligoví házenkáři Zubří po více jak deseti letech opět porazili v play-off Karvinou, navíc na jejich palubovce a vyrovnali čtvrtfinálovou sérii hranou na tři vítězství na 1:1.

Extraligoví házenkáři Zubří ovládli druhý zápas čtvrtfinále play-off v Karviné 30:29 po sedmimetrových hodech a vyrovnali stav série na tři vítězství na 1:1. Na snímku trenér Zubří Micahl Tonar. | Foto: pro Deník/Ivo Dudek

„Je to nádhera, splnili jsme cíl pro toto dvojutkání,“ zářil po utkání sice psychicky vyčerpaný, ale o to šťastnější kouč Zubří Michal Tonar. Při návratu domů přitom bylo v autobuse hodně veselo. „Kluci si oslavu zaslouží. Ale jen dnes. Po svátcích od úterý opět musíme nohama pevně na zem a začít tvrdě pracovat,“ má jasno trenér Robe. Sérii totiž čekají o víkendu další dva dva duely - tentokrát na Valašsku. „Nechci spekulovat co bude dál,“ pousmál se.