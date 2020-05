„Byla to vzájemná dohoda. Nepopírám, že kdyby nebyla současná koronakrize, asi bychom tuto situaci s hlavním trenérem neřešili. Na druhou stranu jsme vyšli panu Polozovi vstříc a umožnili zajímavou práci ve svazových službách,“ konstatoval Ivo Tovaryš, člen nového užšího výkonného výboru zuberské házené.

První společnou přípravu by měl tým absolvovat právě dnes.

„Trenér Poloz nabídl i v tomto čase ještě výpomoc, každopádně toto přechodné období května a června bude mít tým na starost sportovní ředitel klubu Josef Mazáč a kondiční kouč týmu Jakub Bambuch,“ upřesnil Tovaryš s tím, že vedení klubu na příchodu nového kouče intenzivně pracuje.

„Nyní moc volných trenérů není, stejně jako s hráči musíte vyjednávat v předstihu. Máme osloveny dva kandidáty z vlastních řad. Pokud by to nevyšlo, rozhlídneme se i za hranicemi našeho regionu. Každopádně chceme přivést nového trenéra co nejdříve, ideálně do 20. května,“ upřesnil.

Stejně tak vedení intenzivně hledá posily pro novou sezonu. Jistý je odchod kanonýra Řezníčka do Curychu, do zahraničí má našlápnuto i rozehrávka Matěj Šustáček.

„Čekáme na jeho rozhodnutí. Se zbytkem týmu jsme dohodnuti na pokračování v Zubří, naposledy jsme podepsali smlouvy s oporami Jurkou a Hlinkou. Současně hledáme další jednu až dvě kvalitní spojky,“ netají se Tovaryš.

I přese všechno je klub ekonomicky stabilizovaný, v pozici titulárního partnera pokračuje i společnost Robe.

„Koronavirová krize zasáhla všechny, sport nevyjímaje, i my s hráči vyjednali snížení platů. Rozpočet pro nadcházející sezonu máme nižší, ale chystáme se i na případný start v evropských pohárech. Uvidíme, co přinesou další dny, každopádně i v další sezoně chceme patřit ke štikám extraligy,“ dodal na závěr optimisticky člen VV klubu Ivo Tovaryš.