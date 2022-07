,,Stoupa Cup není jen o sportu. Od roku 2016 má také charitativní rozměr. Beneficemi s názvy ,,Kapitán je Kuba“, ,,Benefice Vojta“, ,,Nikdy se nevzdávej“, ,,Zůstaň ve hře“ a ,,Každý krok se počítá“ se nám do letošního roku podařilo shromáždit přes 2 500 000 korun,“ upozornil Zdeněk Čablík, jeden z pořadatelů turnaje.

Ten prozradil, že i letošní ročník Stoupa Cupu bude opět spojen s beneficí.

,,Nějakou dobu jsme si ale pohrávali s myšlenkou, že letošní ročník turnaje uspořádáme bez benefiční akce. Hlavně vzhledem k situaci ve světě, která za poslední roky není jednoduchá a dotkla se nás všech, buď zdravotně, nebo finančně. Nakonec všechno změnilo setkání s paní Mikulíkovou, ředitelkou Auxilia o.p.s.. Naše cesty se potkaly už v roce 2018, kdy benefice ,,Nikdy se nevzdávej“ podpořila tento spolek více než 500 000 Kč. A protože my pomoc neodmítáme, rozhodli jsme se, že se do všeho pustíme i letos. Pomoc bude směřována takovým způsobem, abychom klientům Auxilia co nejvíc usnadnili život,“ vysvětluje Čablík.

Turnaje se zúčastní 8 mužstev. Začátek je v 7.30 hodin. Rozhodující zápasy budou k vidění mezi 14. a 16 hodinou.

Hrát se bude na hrací ploše u Střední průmyslové školy.

Turnaj zaštiťuje starosta města Vsetína Jiří Růžička.

PROGRAM STOUPA CUPU VE VSETÍNĚ 2022:

Zápasy v základních skupinách:

Skupina A: Bushman, Top Tým, Sychrov, Thunder.

Skupina B: KP Tým, Borax, Jižní Čechy, Eso.

Thunder – Bushman (7:30), Eso – PK Tým (8), Sychrov – Top Tým (8.30), Jižní Čechy – Borax (9), Bushman – Sychrov (9.30), Top Tým – Thunder (10), KP Tým – Jižní Čechy (10.30), Borax – Eso (11), Top Tým – Bushman (11.30), Thunder – Sychrov (12), Borax – KP Tým (12.30), Eso – Jižní Čechy (13).

Semifinále: 14 a 14.30.

Finále: 15.30.