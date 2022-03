Ten předpokládá, že sobotní střetnutí bude vyrovnané. ,,Nicméně věřím, že na domácích stolech naši mladíci Tomáš Černohorský, Tomáš Juřica a Jiří Škrla potvrdí současnou výbornou formu a v zápase zvítězíme. Momentálně totiž, i když jsme v tabulce v těsném sousedství s Valašským Meziříčím, máme kvalitnější soupisku než náš soupeř,“ upozorňuje Sagáčik.

Domácí jsou v utkání mírnými favority. ,,O naší výhře by měla rozhodnout naše lepší úderová jistota. Rovněž jsme důraznější ve výměnách,“ věří svému týmu Štefan Sagáčik.

Jeden ze vsetínských tahounů ale neví, jestli v derby nastoupí. ,,O čtvrtém hráčovi v naší sestavě se rozhodne až těsně před začátkem duelu. Nastoupit můžu já, Libor Slováček nebo Vladimír Vaculík,“ prozradil ještě Sagáčik.

Bojovně naladěné je také Valašské Meziříčí.

,,Vsetín v minulosti hrával druhou ligu. Letos má tým postavený na třech mladých hráčích do pětadvaceti let. My jsme zatím hráli maximálně třetí ligu. V úspěšnosti vyhraných třetiligových zápasů jsme v letošní sezoně na tom ale podobně jako domácí družstvo. Nicméně v sobotním duelu by pro nás byla úspěchem remíza. Samozřejmě budeme bojovat o do nejlepší výsledek,“ slibuje Daniel Ondryáš, jednička sestavy valašskomeziříčského celku.

Největší tahoun hostů ovšem ví, že jeho družstvo na vsetínských stolech čeká těžká práce.

,,Vsetínu nahrává výhoda domácího prostředí. U nás je klíčové, jestli budou k dispozici Pavel Vlček a David Hladil,“ uvědomuje si Ondryáš.

Toho v derby v hostující sestavě pravděpodobně doplní Pavel Orlovský a Radim Vlček A potom někdo ze čtveřice Pavel Vlček, David Hladil, nebo Stanislav Pustějovský.

V třetiligové tabulce je před derby Vsetín se ziskem 44 bodů třetí. Valašské Meziříčí má 42 bodů a je čtvrté.