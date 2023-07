Ve Vlachovicích v místní části Vrbětice se od pátku 28. července do neděle 30. července koná 5. ročník Valašského Škoda srazu. Centrem srazu bude vrbětické Výletiště.

Valašský Škoda sraz Vrbětice | Foto: se svolením Roberta Strnada

,,Příznivci sportu budou mít možnost prohlédnout si historické škodovky vyrobené do roku 1994, dále pak veterány cizích značek a motocykly. Připravili jsme také spanilou jízdu po Valašsku na okruhu mezi Vrběticemi, Vlachovicemi, Haluzicemi, Lipovou, Slavičínem, Štítnou nad Vláří, Popovem, Brumovem-Bylnicí se zastávkou na náměstí ve Valašských Kloboukách. Zpět do Vrbětic z Valašských Klobouk spanilá jízda pojede po trase přes Mirošov a Vlachovu Lhotu,“ zve do Vrbětic hlavní organizátor Škoda srazu Robert Strnad.

Pořadatelé připravili také pestrý doprovodný program.

,,Už v pátek večer si můžou účastníci srazu v areálu opékat špekáčky. Hlavní program bude v sobotu. Přijede k nám sběratel Anton Kupec, který přiveze na ukázku svoji rozsáhlou sbírku časopisů o škodovkách z devadesátých let. Návštěvníci si můžou vyzkoušet airsoftovou střelnici. K vidění bude také automobilový slalom a zručnostní soutěže. Připraveno bude i dětské hřiště. Večer všechno zakončí taneční zábava s rockovou kapelou Sokolové,“ prozradil ještě Strnad.

Ve vrbětickém Výletišti nebude chybět ani bohaté a chutné občerstvení.

,,Pro účastníky i návštěvníky srazu budou připraveny speciality na grilu, steaky, hermelín, klobásky, cigáro z udírny a kotlíkový guláš. Točit se bude čepované pivo a k pití se budou samozřejmě prodávat také nealkoholické nápoje,“ láká na Valašsko Robert Strnad.

Startovné při registraci předem je 300 Kč, na místě 350 Kč. Pro motocykly 100 Kč. Vstupné do areálu je dobrovolné.

PROGRAM VALAŠSKÉHO ŠKODA SRAZU 2023:

Pátek 28. července:

16:00 Příjezd prvních účastníků

19:00 Večerní posezení u ohně

Sobota 29. července:

7:00 – 10:00 Příjezd dalších účastníků a registrace

10:00 Oficiální zahájení srazu

10:30 Start automobilové orientační soutěže

12:30 Návrat z automobilové orientační soutěže

13:30 Vyhlášení výsledků

14:00 Odjezd na spanilou jízda z Vrbětic do Valašských Klobouk

16:15 Příjezd ze spanilé jízdy

21:00 – 24:00 Taneční zábava s rockovou kapelou Sokolové

Neděle 30. července:

8:00 Ranní káva, postupné rozloučení a odjezd ze srazu