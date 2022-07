,,Příznivci sportu budou mít možnost prohlédnout si historické škodovky vyrobené do roku 1994, dále pak veterány cizích značek, motocykly a traktory. Připravili jsme také spanilou jízdu po Valašsku na okruhu mezi Vrběticemi a Valašskými Kloboukami s návratem zpět do Vrbětic,“ zve Robert Strnad do Vrbětic, hlavní organizátor letošního Škoda srazu.