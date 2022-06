,,Závod se koná na sjezdovce Razula. Je určen pro sjezdová a endurová kola. Není pro Ebike. Jakákoliv pomocná síla je zakázaná,“ informuje Zdeněk Florián za pořadatele

,,Obnovená trať ve Velkých Karlovicích, kde se v roce 2010 jelo s nezapomenutelnou diváckou kulisou mistrovství republiky ve sjezdu horských kol, je dlouhá 1200 metrů a má převýšení 220 metrů,“ informuje ještě Florián.

Vypsány jsou kategorie pro Ženy, Naděje (10 – 14 let), Kadety 15 – 16 let), Juniory (17 – 18 let), Hobby (19 – 34 let), Masters (35 – 44 let), Masters (nad 45 let), Elite (19 – 34 let) a Enduro.

Absolutní mužský vítěz získá 5000 Kč, ženská vítězka obdrží 2500 Kč.

PROGRAM ČESKÉHO POHÁRU VE SJEZDU HORSKÝCH KOL VE VELKÝCH KARLOVICÍCH 2022:

Sobota 18. června:

9:00 – 10:00 uzavření tratě – možnost pouze pěší prohlídky schválené tratě závodu

10:00 – 17:00 volný trénink bez pořadatelského zajištění

9:00 – 12:00 registrace pro všechny kategorie

Neděle 19. června:

9:00 – 10:45 možnost volného tréninku

11:00 start semifinálových jízd

13:30 start finálových jízd