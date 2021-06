„Shodou okolností a možná malinko náhod jsem se do stal až Moravskoslezské brankářská akademie. Po pár schůzkách to dopadlo na výbornou,“ těší jednoho z představitelů fotbalu Valašských Příkaz Pavla Janošíka.

„Byli ochotni se ujmout všech brankářů a pravidelně dojíždět jednou týdně do Příkaz. Je to to nejlepší, co nás mohlo potkat. Jednou týdně máme speciální trénink pro brankáře. Věřím, že se nám vložené úsilí jednou vyplatí a z Příkaz budou vycházet kvalitní gólmani," je již optimista Janošík.

Dlouho si zde ale lámali hlavu, jak pokračovat ve výchově gólmanů. „V posledních letech připadala výchova brankářů na Jardu Švarce, ale ten se odstěhoval za školou a prací do Prahy a tím nám nastalo dilema jak dál s výchovou a tréninky brankářů. Je jasné že "strýček od piva" je nesmysl," měl už tehdy jasno funkcionář Valašských Příkaz, jenž upřednostňuje kouče se vzděláním, který buď prošel nějakou akademií a nebo má trenérskou licenci se specializací na trénink strážců svatyní.

"Jednou z možností bylo, že si jeden z trenérů žáků dodělá trenérské bečko se specializací na brankáře. Velký problém bylo, že je kurz pouze v Praze a v době covidu ani nebyl zahájen. A tak se hledaly jiné možnosti. Trošku jsme prosondovali, jak to vlastně s brankáři je a hlavně s pravidelným tréninkem. Ano, OFS Vsetín má brankářskou školu, to je super a velký přínos pro celý okres, ale jevilo se nám to, že je to přece jen málo tréninků. Další možnost bylo poslat je do jiného klubu, kde funguje výchova brankářů na dobré úrovni, což opět narazilo na spoustu nevýhod, hlavně vzdálenost na dojíždění. Naštěstí jsme vše vyřešili Moravskoslezskou akademií a jsme spokojení,“ dodal Pavel Janošík.