,,Ti budou nejprve startovat samostatně v rozjížďkách. Poté ti nejlepší na technické trase budou bojovat po čtyřech ve vyřazovacích jízdách. Všechny kategorie absolvují čtvrtfinálové, semifinálové a finálové jízdy,“ informuje ředitel závodu Martin Valuch.

Okruh na valašskomeziříčském náměstí a v jeho přilehlých ulicích měří 890 metrů s převýšením 9 metrů.

Na Valašsku se v rámci Mistrovství Česka bude závodit v 10 kategoriích: žáci (11 – 14 let), žákyně (11 – 14 let), kadeti (15 – 16 let), kadetky (15 – 16 let), junioři (17 – 18 let), juniorky (17 – 18 let), ženy Elite, ženy U23, muži Elite a muži U23.

Vypsány jsou i zajímavé finanční odměny.

,,Absolutní vítěz elitní kategorie mužů a absolutní vítězka elitní kategorie žen obdrží 6000 Kč,“ prozradil Valuch.

Závod startuje v 10 hodin.