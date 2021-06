Z absolutního prvenství se nakonec radoval největší favorit Tomáš Štverák. Ten dosáhl na trati ve valašských kopcích času 11 hodin a 43 minut. Druhé místo obsadil František Gregor, který byl v cíli o 1 hodinu a 17 minut pomalejší.

Na bronzové pozici skončil díky času 13 hodin a 2 minuty Ondřej Buba. Jakub Valach (14 hodin a 5 minut) byl čtvrtý, Pavel Koranda doběhl do cíle v čase 15 hodin a 48 minut pátý.

Závod doprovázela nenapodobitelná rodinná atmosféra a také hodně jídla a pití. Na jeho pořádání se podílela spousta skvělých lidí v čele s Pavlem Krumpy Krumpholzem.

,,Valašské kilo je orientační běžecký závod s mapou, který většinou startuje u základny u základní školy Žerotínova ve Valašském Meziříčí. Někdy však pořadatelé odvezou účastníky někam autobusy. Na startu pak každý dostane kartičku s abecedním seznamem kontrolních průchozích bodů tzv. ,,Krpálů“ a ty je pak nutné v 30 hodinovém limitu oběhnout,“ vysvětluje Tomáš Štverák základní kritéria zajímavého závodu.

Letos byl start v pátek 11. června ve 22 hodin ve Vsetíně, cíl byl ve Valašském Meziříčí u tenisových kurtů Dezy naproti krytého bazénu.

Trasa vedla ze Vsetína směrem na Vartovnu, dále přes Pozděchov, k památníku Ploština, poté na rozhlednu Královec, do Střelné, kde byla občerstvovačka. Ze Střelné se běželo na Čubův kopec, na Filku, přes vrchol Hrabůvku, do Huslenek.

Odtud na hřeben ke Krokošenkům, na Lysou horu (nad Vsetínem), Dále se pokračovalo seběhem do pivovaru Valášek, kde byla druhá občersvovačka. Odtud se běželo přes Klásteřiska a přes Bystřičku a Lhoty do cíle do Valašského Meziříčí.

,,Hodně jsem chtěl tento závod vyhrát, protože se mi to ještě nikdy v jeho sedmileté historii nepodařilo. V nohách jsem však pořád měl Lysohorský ultratrail. Proto jsem se obával, že to nepůjde a budu si muset zase rok počkat. Nakonec to vyšlo,“ radoval se Štverák.

Úvodních 50 nočních kilometrů ale nebyl v ideálním rozpoložení.

,,Byl jsem dost unavený a tělo mi moc nefungovalo. Ale jakmile začalo vycházet slunce, tak se mi s přibývajícími kilometry běželo čím dál líp. A od 50. kilometru jsem věděl, že pokud neudělám žádnou zásadní chybu, tak v letošním Valašském kilu zvítězím,“ věřil si ultraběžec ze Zubří.

Ten se v nejbližších týdnech bude v přípravě zaměřovat na start v jednom z nejprestižnějších a nejnáročnějších ultramaratonu v Evropě, v srpnovém ultratailu v okolí Mont Blancu. Do té doby se 3. července zúčastní Horské výzvy v Beskydech a 17. července 110 kilometrového závodu v Polsku.

Závod žen Valašské kilo 2021 vyhrála Marie Balšínková (16 hodin a 59 minut), před Janou Bulíčkovou (21 hodin a 53 minut), bronz brala za čas 26 hodin a 37 minut Lenka Valoušková.

Zajímavý byl i souboj týmů. Mezi mini zvítězily Pasecké lemry (15 hodin a 37 minut). Stříbro získal se ztrátou 38 minut tým Don´t Worry Be Happy, zisku třetího místa si zaknihovali Dva z Rožnova (19 hodin).