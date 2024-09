Závod složený z běhu a závodu na horských kolech odstartuje na fotbalovém hřišti ve Valašské Polance nejmladšími kategoriemi, v 9.30 hodin.

Od 11.45 hodin vyběhnou a vyjedou na trať junioři a juniorky. Po nich si postupně zazávodí všechny seniorské kategorie. A to muži do 39 let, do 49 let a nad 50 let, ženy do 39 let a nad 40 let.

Prezence do hlavního závodu ve Valašské Polance je od 9.45 hodin do 11.30 hodin, prezence pro děti bude probíhat od 7.45 hodin do 9.15 hodin.

Vyhlášení výsledků seniorských kategorií je na programu kolem 13.30 hodin.