V sobotu se jel 30 kilometrový závod klasickou technikou. Ten odstartoval ve Vsetíně u splavu na Ohradě hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Hejtman si v něm také zazávodil. Mladší kategorie měly start 12 kilometrového závodu v Halenkově. Cíl obou byl ve Velkých Karlovicích. Absolutním vítězem se stal Kim Žalčík (Fenix Ski Team Jeseník, 1:08:08). Zbývající medailové pozice obsadili čeští biatlonoví reprezentanti. Druhé místo vybojoval s osmapadesáti sekundovou ztrátou Mikuláš Karlík, bronz si pověsil na krk Jakub Štvrtecký z Velkých Karlovic (1:09:59).

,,Byl to pro mě kvalitní trénink. Do závodu jsem však šel z plné přípravy,“ prozradil Jakub Štvrtecký, který chtěl na trati mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi zajet co nejlepší čas.

,,To se mi však nepodařilo,“ přiznal.

Štvtecký měl ale dlouho čelo závodu pod kontrolou.

,,Začalo se volněji. Postupně se tempo zrychlovalo. Ovšem 7 kilometrů před cílem jsem měl na mokré cyklostezce pád a v tomto úseku se mi Kim Žalčík i Mikuláš Karlík vzdálili,“ upozornil na klíčový moment Jakub Štvrtecký.

Prvenství mezi ženami brala Tereza Hujerová (XCsport.cz Swenor Team, 1:20:05).

Nedělní závod se jel také klasickou technikou. V něm se rovněž závodilo na dvou tratích. Delší 11 kilometrový s převýšením téměř 500 metrů startoval u sokolovny v Karolince. Kratší 6 kilometrový odstartoval na Vranči. Cíl obou byl pod vrcholem Kohútka.

Z prvenství se znovu radoval největší favorit Kim Žalčík (36:30). Stříbrný byl Michal Vank (Sun Sport Team, 37:04), třetí do cíle dojel Jakub Augsten (KLSG, 38:27). František Palla (Biatlon Halenkovice, 41:55) skončil sedmý a Martin Klesa (TJ Gumárny Zubří, 44:07) sedmnáctý.

Mezi ženami kralovala Jolanta Byrtus (Fénix Ski Team Jeseník, 42:24).

Seriál Efisan Skiroll Classics bude pokračovat první víkend v srpnu v Jeseníkách výjezdem na Praděd a Dlouhé Stráně.