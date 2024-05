Ve SCALA RACE v Zašové si zazávodilo 57 dvojic, účastníci museli zdolat 15 až 19 překážek

závod Scala Race v Zašové | Foto: Petr Šafránek, Svatopluk Nepala

Čtvrtý ročník běžeckého závodu dvojic přes překážky a nástrahy terénu SCALA RACE v Zašové se vydařil. Na Valašsku ojedinělého závodu, určeného zejména dětem od 9 let a juniorům, se zúčastnilo 57 dvojic. Některé v posledních dnech i minutách před závodem kvůli nemoci odpadly, ale byly nahrazovány dalšími zájemci.

,,Účastníky z kategorie od 9 do 14 let na náročné 2 kilometry dlouhé trati, pro juniory a dospělé na trati dlouhé 3 kilometry s výběhy do kopce i seběhy z kopce, čekalo 15 až 19 překážek. Také letos pořadatelé vymysleli něco nového Nejatraktivnější a zároveň nejnáročnější byla pneu stěna, nejvíc emocí přinesla závěrečná koupačka v kontejneru plném ledové vody z potoka,“ upozornila hlavní organizátorka závodu Marcela Janišová.

Na Valašsku se závodilo v 6 kategoriích: mladší kluci (ročník narození 2013 – 2015), starší kluci (2010 – 2012), junioři a muži (2009 a starší), mladší dívky (2013 – 2015), starší dívky (2010 – 2012) a juniorky a ženy (2009 a starší).

Stavitelem trati byl Ondřej Petřek.

Závod pořádaný obcí Zašová, který doprovázelo příjemné slunečné počasí, startoval před pohostinstvím v dolní části MX areálu Zašovská skála.

,,Soutěžní den ve fanzóně obohatil program v doprovodných sportovních disciplínách, nechybělo ani vstoupení zašovského kynologického klubu a rapové vystoupení žáků Základní umělecké školy B-Art. Ti pod vedením učitele Petra Šafránka připravili pro všechny účastníky závodu tematickou rapovou písničku, která by se v příštích ročnících mohla stát hymnou závodu. Zájem byl o stánek, kde se vyráběla trička s logem a hashtagy závodu. Někteří účastníci tak stihli svůj start v závodě v úplně novém tričku,“ prozradila Janišová.

Hlavní organizátorka ještě dodala, že pořadatelé jsou nesmírně rádi, že se hlavně nikdo nezranil a že si všichni, včetně sluníčka, den užili v příjemné náladě a duchu fair play.

,,V cíli dostali všichni účastníci finišérskou medaili s hashtagem bezimprodominika, protože letošní ročník SCALA RACE byl charitativní. Výtěžek ze startovného byl předán rodičům Dominika Karafiáta z Veselé na nákup zdravotnického vybavení pro jejich syna Dominika. Zaměstnanci rožnovské firmy NXP navíc přispěli částkou 20 000 Kč na pořízení. koagulometru. Jako poděkování si účastníci závodu pochutnali na dortu od Dominikovy babičky Ludmily,“ informuje další z pořadatelů Ondřej Petřek.

Pátý ročník zašovské SCALA RACE se uskuteční v květnu 2025. Pořadatelé v ní určitě vymyslí nějaké zajímavé novinky.

GALERIE VÍTĚZŮ SCALA RACE V ZAŠOVÉ 2024:

Mladší kluci (2013 – 2015): Marek Sýkora, Adam Kučera

Mladší holky (2013 – 2015): Karolína Škubalová, Zuzana Petřeková

Starší kluci (2010 – 2012): Šimon Nohavica, Šimon Matula

Starší holky (2010 – 2012):Kristýna Švecová, Sofie Křesťanová

Dorost a dospělí – muži (2009 a starší): Jan Mašek, Kryštof Němejc

Dorost a dospělí – ženy (2009 a starší): Barbora Macková, Dorota Macková