Vše podstatné se odehrálo v závěrečné třetině, kterou Rožnov prohrál 5:3.

„Do Pelhřimova jsme přijeli v improvizované sestavě a málem jsme vytěžili z minima maximum. I když body nebereme, tak myslím, že mladí hráči dnes získali dost zkušeností. Rozhodující v utkání byly síly, druhé v pořadí byla disciplinovanost jednoho hráče (zbytečné vyloučení po vstřelené brance) a třetí povrch, který strašně klouzal, ale to měly obě strany stejné a možná by to pomohlo více domácím,“ zhodnotil utkání hrající asistent Rožnova Pavel Barabáš.

Rožnov tak zaznamenal teprve třetí porážku v soutěži a je po polovině základní části na druhém místě s bilancí osmi výher a třech porážek.

Pelhřimov – Rožnov 5:4 (0:1,0:0,5:3)

Branky: 43. Václav Fučík, 46. Václav Fučík, 49. Maxmilián Škoda, 53. Václav Fučík, 60. Tomáš Kocián - 20. Petr Krhut, 44. Jiří Kloss, 45. Richard Plandor, 46. Martin Najvar.