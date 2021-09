Během dne se v areálu vystřídalo zhruba 200 návštěvníků. Škoda, že se sraz konal ve stejném termínu jako Barum rallye. Lidí by pravděpodobně přišlo víc.

Vloni jsme u nás měli víc cizích značek a unikátních vozů. Například Fiat 131 Mirafiori, UAZ Buchanka, VW Brouk v barvách Wehrmachtu, partu tří vzácných Felicií Fun a raritní traktor Škoda 30 z roku 1947. Letos se u nás představily Škodovky od modelu Octavia od roku 1959 až po model Felicia do roku 2001. Dále dvě auta GAZ Volha 24, jeden italský Fiat 127, jedna jugoslávská Zástava 101, jeden Chevrolet Corvette ročník 1976 a traktory Zetor řady 25, 3011 Major, 50 Super a 6945. Při spanilé jízdě se k nám přidala jedna hasičská Tatra 805. K vidění byly i motorky většinou značky Jawa. Jedna ale byla typu ČZ 180 – vývozní varianta v Česku velmi vzácná. Ta patřila jednomu z pořadatelů Karlovi Miklasovi. Karel je zároveň majitelem dalších vystavených strojů Škody 120L, Zetoru 6945, Zetoru 50 Super a dalších 3 motorek. Celkem se u nás představilo 79 strojů.

Příznivci motorismu si mohli prohlédnout automobily, motocykly a traktory. Připravili jsme také orientační jízdu a spanilou jízdu po Valašku na okruhu mezi Štítnou nad Vláří, Popovem, Slavičínem, Vlachovicemi, Vlachovou Lhotou a Valašskými Klobouky s návratem zpět do Štítné nad Vláří. V areálu Ekofarmy byl i fotokoutek a doprovodný program. Nechybělo ani chutné občerstvení, příjemné posezení při cimbálové muzice Pazúr. A v sobotu večer nám zahrála rocková kapela Sokolové, kterou nám domluvili další z účastníků srazu kamarád Lukáš Odstrčil s přítelkyní Terezou. Lukáš byl zároveň jediný účastník srazu, kdo letos přijel ve Škodě 1203. Takže o zábavu bylo postaráno.

Bylo to 15 lidí. Bylo nutné nachystat místo srazu, oslovit sponzory, připravit plakáty, vymyslet trasu pro orientační jízdu a trasu pro spanilou jízdu do Valašských Klobouk a další program srazu. Většinu záležitostí jsem měl na starost já. S registrací mi pomáhaly maměnka Irena Strnadová a sestra Bernadeta. Druhá sestra Alexandra s přítelem Ondřejem obsluhovali výčep. Zbytek party a přítelkyně kamarádů se starali o všechno ostatní.

Co příprava takové akce obnáší?

Dlouho nebylo jisté, kde se letošní sraz bude konat. V březnu jsem se ale při testování na koronavirus na chodbě v naší Ekofarmě náhodně potkal s ředitelem ing. Josefem Tománkem a požádal jsem ho, jestli by bylo možné také letos Valašský Škoda sraz zase pořádat v areálu Ekofarmy Javorník. Ten souhlasil a v dubnu jsme začali s pořádnou přípravou.

Největší problém bylo najít vhodné místo, kde by se sraz škodovkářů konal. Protože pracuji v Ekofarmě Javorník, tak mě jednou napadlo, proč bychom nemohli využít nevyužívané, ale udržované prostory ve štítenské Ekofarmě. Ukázalo se, že to byl dobrý nápad a v červenci 2019 se v tamním areálu první sraz uskutečnil.

Myšlenka pořádat Škoda sraz na Valašsku nás s bratrem Sebastianem napadla v roce 2018. K přípravě prvního ročníku jsme se ale dostali až na jaře v roce 2019. A v tomto roce jsme premiérový ročník také uspořádali. Pravidelně jsme jezdili na Škoda Meeting ve Zlíně. Na Valašsku jsme se pokusili o podobnou akci. Kvůli tomu jsme na facebooku spustil diskuzi. Ohlasy a komentáře byly většinou kladné a tak jsme se do pořádání Škoda srazu na Valašsku pustili.

