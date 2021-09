Na start letošního Valašského krpálu se postavilo 122 cyklistů. Do cíle jich dojelo 120.

Mezi ženami byla ze všech kategorií nejrychlejší čtrnáctiletá Kateřina Seidlová ze Vsetína (CykloMIRA Racing), jež do cíle dojela ve velmi dobrém čase 33:06.

,,Na Valašsku si zazávodila i kategorie ,,skládaček“, nebo ,,arabů“. To jsou kola, co mají řetěz, ale nemají přehazovačku. Prvenství v této kategorii bral za čas 35:46 Marek Jochec. Druhý byl o 8 minut a 4 sekundy pomalejší Jiří Sívek, třetí byl v čase 44:07 Ivo Holec,“ informoval ještě Marian Anděl.

,,Tomáš Paprstka hned po startu nasadil ostré tempo. Díky tomu se peloton brzy roztrhal a vpředu se vytvořila desetičlenná skupina. V nájezdu do kopce Dušná nastoupil Paprstka podruhé. Jeho nástup zachytil Ondřej Kobliha společně s mladým nadějným Davidem Vašutem a úspěšným veteránem Pavlem Ovesným. Ovesný za chvíli z čela odpadl. Vpředu tak zůstala už jenom tříčlenná skupina.

Druhou příčku na trati mezi Vsetínem, Jasenkou, Dušnou a Vsáckým Cábem, obsadil se ztrátou 1 minuty a 45 sekund Ondřej Kobliha z Vizovic (www.zlinska50.cz), bronzovou pozici vybojoval David Vašut z Rožnova pod Radhoštěm (Bike Pro Racing, 29:19). Pavel Ovesný (Snow and Bike Valašské Klobouky, 30:34) byl čtvrtý, Karel Videcký (MAX Curzor) dojel do cíle v čase rovných 31 minut pátý a Miroslav Skýba (SK Edie Team Vsetín) skončil v čase 31:12 šestý.

Rodák z Jablůnky juniorský mistr světa v cyklokrosu z roku 2010 devětadvacetiletý Tomáš Paprstka (Gapp Systemy – Kolofix MTB Racing Team) vyhrál 18. ročník závodu horských kol do vrchu Valašský krpál 2021.

