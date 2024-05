V sobotu 25. května se koná vytrvalostní horský běh Valašský hrb. Závod pořádá sportovní klub 3THX. Připravené budou 4 trasy. Nejdelší měří 54,8 kilometru, nejkratší 10,6 kilometru. Start všech závodů je na Soláni u horského hotelu Čarták (815 m.n.m.). Na stejném místě je také cíl.

V sobotu 25. května se koná vytrvalostní horský běh Valašský hrb. Závod pořádá sportovní klub 3THX. | Foto: se svolením Tomáše Knopa-Kostky

Pořadatelé vypsali 3 kategorie mužů (18 – 29 let, 30 – 44 let a nad 45 let) a 2 kategorie žen (18 – 37 let a nad 38 let).

Trasa závodu povede mimo jiné přes rozcestí Pod Kotlovou (810 m.n.m.), vrchol Kotlové (869 m.n.m.), Benešky (850 m.n.m.), sedlo pod Vysokou (910 m.n.m.), Třeštík (850 m.n.m.), k rozhledné Súkenická (953 m.n.m.) a rozcestník Nad Bumbálkou (938 m.n.m.).

Start 54,8kilometrového závodu (převýšení 1470 metrů) je v 10 hodin, 29,7kilometrového závodu (převýšení 870 metrů) v 10.30 hodin, 19,7kilometrového závodu (převýšení 520 metrů) v 11 hodin a běžci v 10,6kilometrovém závodě (převýšení 280 metrů) uslyší startovní výstřel v 11.30 hodin.

I. A třída – sk. A: Šlágr ovládly Kateřinice a vyšvihly se do čela

,,Pro všechny účastníky, jejich doprovod a také pro děti bude v prostorách startu připravený pestrý doprovodný program a bohaté občerstvení s možností ochutnat typickou Valašskou kuchyni,“ upozorňuje jeden z pořadatelů Tomáš Knop-Kostka.

V loňském roce hlavní závod ve Valašském hrbu mezi muži vyhrál vytrvalec z Kovalovic u Brna Jiří Petr (Salomon), který na trase dlouhé 54,8 kilometru zaběhl čas 4:12:19, mezi ženami hlavní závod vyhrála v čase 5:38:29 Pavlína Andršová.