Podnik složený z běhu a závodu na horských kolech odstartuje na fotbalovém hřišti ve Valašské Polance nejmladšími kategoriemi, v 9.30 hodin. Od 11.45 hodin vyběhnou a vyjedou na trať junioři a juniorky. Po nich si postupně zazávodí všechny seniorské kategorie. A to muži do 39 let, do 49 let a nad 50 let, ženy do 39 let a nad 40 let.