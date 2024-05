Valašské tornádo znovu udeřilo. Známý regionální bojovník Adam Jakubík si připsal největší úspěch kariéry. Pětadvacetiletý borec z Ratiboře se ve Vysokých Tatrách stal mistrem Evropy v MMA striking, díky triumfu se kvalifikoval na světový šampionát do Jakarty.

Bojovník Adam Jakubík se stal mistrem Evropy | Video: se svolením Adama Jakubíka

„Pro mě je to prozatím největší moment v životě,“ říká nový šampion.

Triumfu dosáhl ve Starém Smokovci, zářil v Grand hotel Bellevue, kde se Mistrovství Evropy organizace GAMMA o víkendu konala.

Jakubík se přihlásil do obou kategorií. Nejprve absolvoval duely v MMA striking, po zisku zlata začínal od znovu a bojoval v klasickém MMA. Po prohře v semifinále byl rád i za třetí místo, triumfu ale vážil víc. „I když zlato v kategorii MMA by bylo ještě prestižnější,“ ví dobře.

Na Slovensku absolvoval tři těžké zápasy. „V MMA striking jsem porazil polského šampiona v boxu bez rukavic, kterého jsem uspal na škrcení. Poté jsem v MMA prohrál v druhém kole na škrcení proti Gruzínci, který byl loňský mistr Evropy. S tím stejným soupeřem jsem se potkal i ve finále v strikingu, kde se mi podařilo ho porazit na body v tvrdé a fyzicky náročné bitvě,“ líčí.

I když organizace byla na výborné úrovni, atmosféra prý byla nervózní a ostrá. „Všechny týmy přijedou oblečeny v pěkných teplákovkách, každý se mračí a chce vyhrát,“ popisuje.

„Podmínky nejsou moc veselé, protože česká reprezentace zápasníky jen nominuje, ale nehradí jim startovné, které je nemalé. Proto vždycky musím shánět peníze, kde to jde, a prosit různé firmy o podporu,“ přiznává.

Jelikož ale letošní akci hostilo sousední Slovensko, čeští bojovníci to neměli do Vysokých Tater až tak daleko. „Pro nás Čechy to výborná lokalita,“ souhlasí.

Jakubík se na souboje připravuju bez pauzy od začátku roku. Letos si střihl i jeden profesionální zápas v organizaci RFA, kde zvítězil.

Nedělní úspěch staví výš, oslavu si ale příliš neužil. „Z nedělního finále jsem odjel v deset večer domů a už v sedm ráno jsem byl v práci,“ říká s úsměvem.

„Ale určitě si ve volnu zajdu s rodinou a kamarády na pivko, ale pak se musím rychle vrátit zpět k tréninku. Není čas ztrácet čas,“ ví dobře.

O motivaci má postaráno. Díky zlatu na Slovensku se nominoval na prosincové mistrovství světa, které se koná v Indonésii.

Jakubík věří, že sežene dostatek finančních prostředků, aby se do Jakarty dostal. „Snad se mi podaří najít nějaké sponzory, abych mohl vyrazit pro titul mistra světa,“ doufá.

Na domácí scéně by ještě letos mohl v organizaci RFA utkat s Gáborem Borárošem, ve hře jsou i další duely. „Určitě se budu snažit toho odbouchat ještě víc. Chci se držet ve formě a být aktivní, jak jen to zdraví dovolí,“ dodává závěrem.