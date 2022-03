Dlouho to přitom vypadalo, že si výhru i bez Davida Hladila a Pavla Vlčka odvezou hosté. Domácí tým, který do utkání nastoupil s trojicí mladých hráčů Tomášem Černohorským, Jiřím Škrlou a Tomášem Juřicou, které doplnil matador Vladimír Vaculík, v derby dlouho tahali za kratší konec. Po čtyřhrách to bylo 1:1. Později to bylo ještě 2:2 a 3:3. V dalším průběhu střetnutí ale Valašské Meziříčí vedlo 5:3 a 7:4. Dramatický byl závěr zápasu, kdy Vsetín otočil skóre na 9:7. V následující dvouhře Orlovský udolal Juřicu a bylo to 9:8. Vítězný vsetínský bod poté vybojoval Vaculík. Ten si poradil s Radimem Vlčkem.