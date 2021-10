Valaši v sobotu prohráli na palubovce béčka Opavy 72:77. ,,Odehráli jsme smolné utkání. V něm jsme několikrát vedli, ale závěr střetnutí zvládla lépe opavská rezerva. Na severu Moravy nám nevyhovovala velké hala, kde se duel hrál, ani míče, na které nejsme zvyklí. Proto se nám nedařila střelba. Navíc kvůli zranění ze zápasu odstoupili pivot Blažek a mladý Vojtěch Palyza. Oba si poranili koleno,“ informoval valašskomeziříčský kouč Petr Nachtmann.

V neděli jeho oslabený tým zvítězil v Šumperku 95:82. ,,Na Olomoucku to pro nás byl těžší duel, než v Opavě. Nastoupili jsme do něho pouze se sedmi hráči. A to si ještě brzy poranil kotník další pivot Václavek. Proto jsme si museli dávat pozor na fauly. Naštěstí se nám dařil rychlý protiútok a střelba z dálky,“ potěšil Nachtmanna povedený výsledek alespoň v Šumperku.

Kroměříž v sobotu večer prohrála na půdě Renocaru Podolí 48:73. ,,Kvůli nemocem jsme souboj na půdě silného soupeře odehráli s výrazně oslabeným mužstvem. Chyběli nám hlavně rozehrávači a to se projevilo na naší předvedené hře. Už první poločas naznačil, že se duel pro nás nebude vyvíjet příznivě. Po něm jsme prohrávali o 16 bodů. Ani ve druhé půli jsme se nezlepšili a partii s jedním z aspirantů na prvenství v soutěži jsme nakonec prohráli o pětadvacet bodů,“ konstatoval kroměřížský trenér Jiří Vavruša.

. V neděli dopoledne Hanáci zdolali Žabovřesky 87:85. ,,V Brně naši sestavu posílili Albert Legát a Matěj Michalčík. Oba nám pomohli s útočnou rozehrávkou. Ve vyrovnané partii, kdy se oba týmy dlouho střídaly ve vedení, bylo důležité, že jsme ve čtvrté čtvrtině trefili tři trojky,“ radoval se Vavruša ze skalpu kvalitního soupeře.

V dalších zápasech si obě regionální mužstva zahrají před domácími diváky. Valašské Meziříčí v sobotu 23. října přivítá od 17 hodin Žabovřesky a v neděli 24. října se utká v 10 hodin s Renocarem Podolí. Obě utkání budou k vidění ve valašskomeziříčské tělocvičně Střední průmyslové školy stavební. Kroměříž ve sportovní hale TJ Slavia vyzve v sobotu 23. října v 18 hodin lídra soutěže Karvinou a v neděli 24. října se Hanáci od 11 hodin střetnou s béčkem NH Ostrava.

VÝSLEDKY 3. A 4. PODZIMNÍHO KOLA:

OPAVA B – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 77:72 (25:21, 34:35, 55:54)

Body Valašského Meziříčí: Blažek 21, Kašpar 17, Bukovjan 14, Václavek 10, Škvára 5, Jakel 3, Jurda 2.

ŠUMPERK – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 82:95 (26:27, 43:55, 69:78)

Body Valašského Meziříčí: Bukovjan 42, Kašpar 17, Václavek 12, Jurda 11, Riemer 7, Kročil 4, Markl 2.

RENOCAR PODOLÍ – KROMĚŘÍŽ 73:48 (24:14, 42:26, 64:40)

Body Kroměříže: Kubík 11, Bisaha 9, Křůmal 8, Ištvánek 6, Kadlec 4, Láníček 4, Nádeníček 4, Kalousek 2.

SK ŽABOVŘESKY – KROMĚŘÍŽ 85:87 (23:31, 48:48, 70:71)

Body Kroměříže: Křůmal 16, Michalčík 15, Legát 14, Kalousek 12, Nádeníček 10, Kadlec 6, Kubík 6, Láníček 4, Bisaha 2, Ištvánek 2.