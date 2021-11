DERBY ROZHODLI PODKOŠOVÍ HRÁČI ŠKVÁRA, BLAŽEK, VÁCLAVEK

,,Do zápasu jsme nastoupili ve velmi oslabené sestavě bez čtyř opor Tomáš Kadlece, Petra Křůmala, Martina Pobořila a Matěje Michalčíka,“ upozornil domácí trenér Jiří Vavruša.

Kroměříž přesto dokázala v první čtvrtině s favoritem držet krok.

,,V této pasáži střetnutí se nám dařil rychlý přechod do útoku. Ve zbytku duelu už ale bylo Valašské Meziříčí lepší a zejména zásluhou rozehrávače Bukovjana a pivota Blažka navyšovalo svůj náskok,“ uznal Vavruša.

Ten v derby našel i pozitiva. ,,Potěšil mě přístup mladých náhradníků, kteří ve druhé lize nezasahují do vyrovnaných soubojů. Proti Valašskému Meziříčí na nich byla vidět velká chuť do hry,“ má na čem Jiří Vavruša v budoucnu stavět.

,,Přestože jsme utkání odehráli kvůli nemocem, zraněním a bez křídla Jakela, který hrál první ligu za Snakes Ostrava, v oslabené sestavě, tak jsme měli derby od začátku do konce pod kontrolou. Pouze v první čtvrtině byl zápas vyrovnaný. Ve druhé části jsme si vypracovali patnáctibodový náskok a ten jsme s přibývajícími minutami pořád navyšovali. O naší výhře rozhodly větší basketbalové zkušenosti a skutečnost, že máme lepší podkošové hráče. Trio Petr Škvára, Jakub Blažek, Martin Václavek pod oběma koši dominovalo. Kroměříž ale podala sympatický výkon. Hanáci i za nepříznivého stavu bojovali až do konce zápasu o co nejlepší výsledek,“ hodnotil derby vůdce valašskomeziříčské lavičky Petr Nachtmann.

DUEL KROMĚŘÍŽE S OLOMOUCÍ REŽÍROVAL MATĚJ MICHALČÍK

Kroměříž o víkendu také bodovala. Hanáci v sobotu před téměř plnou halou zdolali UP Olomouc 91:82.

,,S Olomoucí jsme očekávali oboustranně rychlý útočný basketbal s agresivní obranou na obou polovinách hřiště. To se také potvrdilo, když v zápase byla k vidění spousta krásných akcí,“ prozradil první muž kroměřížské lavičky Jiří Vavruša.

Jeho mužstvo v poločase vedlo 44:33.

,,Bohužel poté se znovu projevilo naše prokletí třetích čtvrtin a soupeř nás v této pasáži střetnutí ve všech činnostech začal přehrávat. Olomouc po třetí části korigovala stav na 69:68. Naštěstí v poslední desetiminutovce jsme se zvedli a vývoj duelu jsme si pohlídali. Velmi dobrý výkon podal Matěj Michalčík, který dal 26 bodů a parádně tak oslavil jednadvacáté narozeniny. Pochvalu za bojovnost až do závěrečného hvizdu ale zaslouží celý tým,“ potěšil Vavrušu skalp nevyzpytatelného soupeře.

V tabulce je Valašské Meziříčí druhé a Kroměříž sedmá.

2. liga pokračuje příští víkend. V sobotu 27. listopadu Valašské Meziříčí od 17 hodin vyzve béčko NH Ostrava. Kroměříž se ve stejný den představí na ploše brněnského mužstva Slovan Černá Pole. V neděli 28. listopadu se Valašské Meziříčí v 10 hodin utká v souboji dvou nejlepších týmů soutěže s Karvinou. Kroměřížský tým bude hrát na půdě celku Basket Brno.

VÝSLEDKY 7. A 8. KOLA:

SLAVIA KROMĚŘÍŽ – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 67:95 (16:22, 32:49, 47:70)

Body Kroměříž: Nádeníček 20, Kubík 16, Legát 8, Ištvánek 6, Láníček 6, Kučera 5, Vavruša 3, Šruc 2, Kalousek 1.

Valašské Meziříčí: Blažek 30, Bukovjan 25, Škvára 20, Jurda 10, Václavek 8, Riemer 2.

SLAVIA KROMĚŘÍŽ – UP OLOMOUC 91:82 (19:15, 44:33, 69:68)

Body Kroměříže: Michalčík 26, Legát 16, Kalousek 15, Nádeníček 14, Bisaha 7, Láníček 7, Kubík 5, Pavlů 1.