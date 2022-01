,,Domácí do utkání nastoupili v nejsilnější sestavě s několika hráči, kteří mají zkušenosti s NBL. My jsme se jich na začátku utkání trochu zalekli a tím jsme si duel prohráli. Po první čtvrtině jsme totiž prohrávali osmibodovým rozdílem a tuto ztrátu už se nám až do konce střetnutí nepodařilo smazat. Po vánoční pauze nám ovšem také chyběla větší vůle po vítězství. Navíc nám moc nevyhovoval pozdní začátek zápasu. Ten začínal až v 21 hodin. Výsledek trochu ovlivnily i časté chyby rozhodčích,“ hodnotil nevydařený souboj Petr Nachtmann, trenér Valašského Meziříčí.

V následujícím duel jeho mužstvo zvítězilo na palubovce béčka Basketu Brno 111:93.

,,Tuto partii už jsme odehráli s chutí a rozhodli jsme ji už v první čtvrtině. V ní se nám dařil rychlý protiútok a střelba z dálky. Soupeř nám ale nedal nic zadarmo a až do konce střetnutí náš náskok pořád korigoval,“ prozradil Nachtmann.

V aktuální tabulce je celek Valašského Meziříčí na druhém místě.

V dalších duelech se Valaši představí v domácím prostředí. V sobotu 22. ledna se od 17 hodin utkají se Šumperkem a v neděli 23. ledna se v 10 hodin střetnou se záložním týmem Opavy. Oba zápasy se odehrají ve valašskomeziříčské hale Střední průmyslové školy stavební.

VÝSLEDKY 13. A 14. KOLA:

SLOVAN ČERNÁ POLE – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 105:93 (21:13, 51:37, 82:69)

Body Valašského Meziříčí: Bukovjan 36, Jakel 16, Blažek 12, Janík 11, Škvára 9, Kašpar 7, Riemer 2.

BASKET BRNO B – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 93:111 (21:38, 49:58, 76:90)

Body Valašského Meziříčí: Bukovjan 24, Jakel 24, Janík 22, Blažek 21, Riemer 10, Škvára 7, Kašpar 3.