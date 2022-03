Valašská soutěž oslaví ve dnech 8. – 10. dubna 2022 čtyřicáté jubileum. Soutěž bude započítávána hned do šesti šampionátů. V evropském měřítku to budou seriály European Rally Trophy – Central a Central European Zone (CEZ), v národním pak zařazení do MČR v rally a v rally historických automobilů a Mistrovství Slovenska v rally a v rally historiků.