,,Do utkání nastoupily oba celky v okleštěných sestavách. Nám chyběli zranění, nebo nemocní Janík, Riemer, Kročil, Denk, Palyza a Jurda. Naštěstí už nám v tomto duelu o nic nešlo. Už před zápasem jsme měli druhé místo v tabulce jisté, proto jsme ho odehráli v pohodovém tempu,“ prozradil Petr Nachtmann, valašskomeziříčský kouč.

Duel v Karviné, který se hrál v rámci 21. kola si Valaši předehráli už 1.března.

Částečné se dařilo Kroměříži. Hanáci ve 21. kole prohráli s béčkem týmu Basket Brno 65:83.

,,Soupeř měl v sestavě spoustu mladých talentovaných basketbalistů. Proto to pro nás bylo těžké utkání. Zejména, když jsme ho odehráli pouze s devíti hráči. Brno výborně bránilo. Tím jsme měli málo času na střelbu, která se ukázala být rozdílová,“ konstatoval po zápase Jiří Vavruša, hlavní trenér Kroměříže.

Ve 22. kole jeho mužstvo porazilo Slovan Černá Pole Brno 82:65.

,,Hosté v minulé sezoně hráli první ligu. Duel na naší ploše odehráli jenom s osmi hráči, ale se všemi oporami. My jsme měli početnější sestavu. Proto jsme mohli hrát osobní obranu po celém hřišti. Povedl se nám začátek střetnutí, kdy jsme si vypracovali mírný bodový náskok a ten jsme si pak udržovali až do konce zápasu. Bohužel ani výhra nad třetím celkem soutěže nám nezajistila potřebné deváté místo v tabulce. Karviná totiž překvapivě prohrála s Olomoucí a to zajistilo Hanákům deváté místo. Jestli druhá liga zůstane v Kroměříži i v příští sezoně, tak to se rozhodne v nejbližších dnech,“ žije v současném období Vavruša se svým mužstvem v nejistotě.

V tabulce po základní části skončilo Valašské Meziříčí na druhé příčce, Kroměříž obsadila desáté místo.

Už tento týden začíná druholigové play off. Do něho postoupilo pouze Valašské Meziříčí. Ve čtvrtfinále se Valaši utkají s béčkem NH Ostrava. Série hraná na dva zápasy začne v sobotu 26. března na severu Moravy. Duel na ostravské palubovce začíná v 18 hodin. Odvetný souboj v neděli 27. března v meziříčské sportovní hale ve Střední průmyslové škole stavební bude mít rozskok v 10 hodin.

Výsledky 21. a 22. kola:

NH OSTRAVA B – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 78:90 (24:29, 36:48, 57:61)

Body Valašského Meziříčí: Bukovjan 36, Blažek 13, Janisch 13, Škvára 12, Kašpar 8, Václavek 5, Jakel 3.

SLAVIA KROMĚŘÍŽ – BASKET BRNO B 65:83 (20:28, 33:45, 48:59)

Body Kroměříže: Legát 13, Nádeníček 12, Křůmal 8, Bisaha 7, Ištvánek 7, Pobořil 7, Kadlec 6, Kalousek 3, Láníček 2.

SLAVIA KROMĚŘÍŽ – SLOVAN ČERNÁ POLE BRNO 82:65 (18:17, 41:35, 53:50)

Body Kroměříže: Křůmal 24, Kalousek 16, Legát 12, Kadlec 11, Ištvánek 5, Kubík 5, Vavruša 4, Krásný 3, Láníček 2.