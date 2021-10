Valašské Meziříčí myslí na prvenství v soutěži.

,,Koronavirová přestávka byla dlouhá, v klubu jsme se s tím ale dokázali vypořádat. V létě jsme odpočívali, někteří hráči hráli basketbalové turnaje 3x3. Atletickou přípravu na novou sezonu jsme zahájili poslední týden v srpnu. Postupně jsme se v trénincích zaměřili na sehranost týmu,“ hlásí kouč Valachů Petr Nachtmann.

Ten v mužstvu přivítal dvě posily.

,,Získali jsme rozehrávače Lukáše Bukovjana, který hrál nejvyšší českou soutěž v Opavě. Lukáš momentálně dodělává vysokou školu a basketbalu se už tolik nevěnuje. Proto ukončil profesionální kariéru. Bukovjan bude hrát první ligu za Nový Jičín a druhou ligu za Valašské Meziříčí. Další novou tváří je devatenáctiletý Petr Škvára. Ten k nám přišel na hostování ze Snakes Ostrava.

Škvára je 200 cm vysoký pivot se skvělou střelbou za 3 body. Naopak Dominik Žák přestoupil do BK Olomoucko, kde hraje Kooperativu NBL. Jakub Stodůlka odešel do prvoligového celku Basketbal Olomouc,“ vypočetl změny Nachtmann.

První muž lavičky Valašského Meziříčí chce se svým mužstvem předvádět jednoduchý rychlý basketbal. Cíle si Valaši dávají postupné.

,,Tradičně chceme postoupit do play off a pak se uvidí. Soutěž ale bude vyrovnaná. O prvenství zabojuje možná až šest mužstev. Basket Brno, Slovan Černá Pole Brno, Karviná, béčko Opavy, Podolí a snad i my. My však do první ligy postoupit nemůžeme, protože ve Valašském Meziříčí nemáme pro tuto soutěž halu s potřebnými parametry,“ mrzí Petra Nachtmanna.

O dobré výsledky zabojují také v Kroměříži.

,,V dlouhé koronavirové pauze jsme nemohli trénovat. Proto měli hráči volno a bylo na nich, jak si udržovali fyzickou kondici,“ důvěřoval kroměřížský trenér Jiří Vavruša svým svěřencům.

Hanáci se začali společně scházet až na začátku léta.

,,Hrávali jsme streetball, chodili na koupaliště a do fitka. V době dovolených a výletů jsme ale moc společných tréninků neměli,“ přiznal kouč.

Pořádné tréninky v Kroměříži zahájili v srpnu.

,,Začali jsme atletickou přípravou. Trénovali jsme dvakrát týdně vždy hodinu na atletickém stadionu a hodinu v hale. V září jsme absolvovali čtyřdenní soustředění v okolí Pradědu, kde jsme se soustředili na fyzičku a stmelení kolektivu. Počasí v Jeseníkách nám přálo, tak jsme si mohli užívat čistý vzduch a krásné výhledy,“ pochvaloval si Vavruša.

Po návratu domů se Hanáci už zaměřili na nácvik postupného útoku a na osobní obranu.

,,Dali jsme si jasná pravidla, co a jak budeme ve druhé lize hrát a ty chceme dodržovat po celý průběh sezony,“ plánuje první muž kroměřížské lavičky.

Hanáci do nové sezony vstoupili s totožným kádrem, jako v té minulé a předminulé. V Kroměříži opět sází na vlastní odchovance.

,,S tímto mladým týmem chceme předvádět rychlý basketbal. Naším prvotním cílem je postup do play off a pak se uvidí. Snad ale sezona zase neskončí předčasně,“ doufá Jiří Vavruša, který za největší favority soutěže považuje družstva Valašského Meziříčí, NH Ostravy, Karviné a béčka Opavy.

Druhá liga pokračuje v sobotu 9. října a v neděli 10. října třetím a čtvrtým podzimním kolem. Valašské Meziříčí se v sobotu od 15 hodin představí na ploše rezervy Opavy a v neděli od 11 hodin budou Valaši hrát v Šumperku. Kroměříž v sobotu v 18 hodin nastoupí v Podolí a v neděli od 10 hodin budou Hanáci bojovat o důležité body v Žabovřeskách.