Valašské Meziříčí hladce postoupilo do semifinále druhé ligy

Lubomír Hotař Sportovní redaktor

To byla jízda! Tak hladký postup do semifinále druhé ligy basketbalisté Valašského Meziříčí nečekali. Ve čtvrtfinále play off hraném na dva zápasy si hladce poradili s béčkem NH Ostrava.

basketbalová 2. liga mužů, čtvrtfinále, Valašské Meziříčí - NH Ostrava B | Foto: Lucie Nachtmannová

První duel na ostravské palubovce Valaši vyhráli 86:68. ,,Do utkání jsme nastoupili v téměř kompletní sestavě. Z rodinných důvodů nám chyběli pouze rozehrávač Filip Denk a křídlo Jan Kročil. Zraněný stehenní sval ale trochu limitoval hru rozehrávače Lukáše Bukovjana,“ prozradil Petr Nachtmann, valašskomeziříčský hlavní kouč. Jeho mužstvo se všemi oporami v sestavě mělo první střetnutí pod kontrolou. ,,Zápas jsme chtěli vyhrát co nejvyšším rozdílem. To se nám také podařilo. Ostravský celek jsme přehrávali větší rotací zkušených hráčů,“ našel Nachtmann podstatu úspěchu svého týmu na severu Moravy. Valachům se vydařil také druhý zápas. V něm v domácí sportovní hale rezervu Ostravy porazili 99:65. ,,I bez Bukovjana, který hrál první ligy za Nový Jičín v Litoměřících, jsme druhý souboj bez problémů zvládli. Ve druhé partii jsme využili znalost domácího prostředí, kde se nám většinou střelecky daří. Navíc nám Ostravané nekladli žádný odpor. Už před utkáním byli smířeni s vyřazením ve čtvrtfinále. Proto jsme v zápase pod oběma koši kralovali,“ chválil Petr Nachtmann svoje mužstvo za výkon v obou čtvrtfinálových duelech. Výsledky čtvrtfinále (na dvě utkání): 1. zápas: NH OSTRAVA B – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 68:86 (19:24, 38:49, 58:71) Body Valašského Meziříčí: Blažek 22, Janík 19, Bukovjan 16, Jakel 9, Škvára 7, Janisch 6, Riemer 3, Václavek 2, Kašpar 2. 2. zápas: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – NH OSTRAVA B 99:65 (31:19, 58:34, 76:51) Body Valašského Meziříčí: Janík 31, Blažek 15, Škvára 14, Jakel 13, Kašpar 9, Jurda 7, Václavek 6, Janisch 4.