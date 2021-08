Pořadatele letos vedle přísnějších organizačních podmínek, ovlivněných covidem, potrápilo počasí. Těsně před závodem se přes Valašsko prohnaly silné deště, které si na poslední chvíli vyžádaly i dílčí úpravu trasy. „Sportovci jsou naštěstí velmi chápaví a tolerantní. Nejenže to přijali s pochopením, ale ocenili, že jsme se v této nejisté době vůbec rozhodli závod uspořádat. Účast byla jen o něco málo nižší než v minulých letech. Podrželi nás i naši partneři, díky čemuž jsme dokonce navýšili finanční odměny závodníkům, atmosféra byla skvělá, vše proběhlo bez potíží či zranění, takže jsme maximálně spokojení,“ uvedl prezident Valachy tour Vladimír Sušil.

Vítěz Vojtěch Bednarský z klubuTitan Trilife zvládl trasu 350 m plavání, 16 km horského kola a 4,5 km běhu v čase 1:10:19. V cíli pak vzpomínal na svou první účast v roce 2014, kdy hned při triatlonové premiéře obsadil celkové dvanácté místo a první ve věkové kategorii. „Od dětství jsem dělal hokej, pak florbal, cyklistiku, horská kola a nakonec jsem přešel k triatlonu. Líbilo se mi, že je komplexní. Valachy man byl můj úplně první závod a nadchl mě tak, že jsem na něj potom jezdil pravidelně a přál si jednou vyhrát. Jsem šťastný, že se to podařilo. Byla velká konkurence, třeba olympionik Honza Čelůstka, skvělý biker Petr Šťastný nebo Tomáš Kříž, výborný plavec a reprezentant v olympijském triatlonu. Trať mi svým terénním charakterem maximálně vyhovuje, má blízko k Xterra triatlonu, na nějž se specializuji,“ líčil Vojtěch Bednarský, jenž momentálně patří mezi tři nejlepší české triatlety na terénních tratích. Druhé místo obsadil Tomáš Kříž a třetí Petr Šťastný. Jan Čelůstka byl čtvrtý.

Ani vítězka mezi ženami Aneta Grabmüllerová není na Valachy Manovi nováčkem, v roce 2013 získala zlato. „Letos to bylo těžké, terén je kopcovitý a kolo bylo po dešti technicky náročné. Věděla jsem, že hlavní soupeřky startovaly třicet sekund za mnou, takže jsem v cíli hodně počítala a doufala, že to vyjde. Naštěstí vyšlo,“ ulevila si Aneta Grabmüllerová s odkazem na specifikum Valachy mana, který má na rozdíl od jiných akcí intervalový start. Do poslední chvíle tak není jisté pořadí. Druhé místo obsadila loňská vítězka Anna Lužná, třetí byla Pavlína Poláčková.

Ze známých jmen na Valachy Manovi zabodoval Petr Vabroušek, který vyhrál páteční závod na krátké trati. Ta je přitom úplným protipólem jeho obvyklých ironmanských, extrémně dlouhých distancí. V sobotu se pak ještě zapojil do štafet a se synem Filipem získal bronz. „Na Valachy Mana jezdím rád, je to hezká akce, kterou si vždy užíváme s celou rodinou. Letos pro mě byl vítaným rozehřátím před Slovakmanem,“ nastínil Vabroušek, který hned z Valachy mana zamířil na závod na Slovensko.

Hrdinou Valachy Mana se stal František Kubínek. Vítěz ročníku 2017 měl tenkrát skvěle rozjetou triatlonovou kariéru, kterou následně dramaticky přetrhla havárie s těžkými zdravotními následky. Měsíc byl v bezvědomí, prodělal několik operací a pak usilovně rehabilitoval, aby se mohl opět vrátit k sportu. Loni se na Valachy Manovi zapojil jako plavec do štafety a letos už absolvoval všechny tři disciplíny. Od nehody si tak znovu poprvé „kompletně“ zazávodil.

„Jsem opravdu šťastný, že jsem to zvládl. Nejpříjemnější je teď pro mě kolo, plavání je taky dobré, jen ten běh… Zatím je pro mě hrozně dlouhý, když mě půlka těla neposlouchá. Jaký mám další cíl? Abych se ještě víc rozběhal a sport si zase užíval. Už před nehodou bylo mým krédem „makej ostošet“, dnes má pro mě ještě větší význam. Rezervy mám a cítím, že se to pořád posouvá. Ještě rozhodně nejsem u konce,“ vyprávěl František Kubínek, který si pro svou bojovnost vysloužil v cílové rovince největší aplaus ze všech závodníků.

Seriál Valachy tour pořádaný Resortem Valachy zahrnuje celkem čtyři akce: vedle triatlonu také noční běžkařský závod, maraton horských kol a závěrečný Běhej Valachy, který se uskuteční 16. října. Na něm budou také oznámeni celkoví vítězové na základě bodového hodnocení všech závodů. Vyhlašují se tradičně i nejúspěšnější dětské sportovní týmy.

Výsledky Valachy Man – muži

1. Vojtěch Bednarský, TITAN TRILIFE, 1:10:19

2. Tomáš Kříž, TITAN TRILIFE, 1:10:58

3. Petr Šťastný, Sport Import 1:12:16

Výsledky Valachy Man – ženy

1. Aneta Grabmüllerová, B&H České Budějovice 1:20:44

2. Anna Lužná, OPLT Cycling, 1:22:48

3. Pavlína Poláčková, Konrad Tools Team 1:27:41