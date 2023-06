Víc jak sedm stovek sportovců ve věku od 1 roku až do 74 let se zapojilo do triatlonového závodu Valachy man o víkendu 24. a 25. června u vodní nádrže Bystřička na Vsetínsku. Valachy man tak opět potvrdil pověst předního českého triatlonového závodu pro širokou veřejnost. Jeho dvě tradiční trasy pro dospělé a dětské závody navíc letos doplnil závod série evropského poháru XTERRA, na kterém se bojovalo i o tituly Mistrů ČR v terénnímu triatlonu.

Karel Dušek v cíli. | Foto: Se souhlasem Martiny Žáčkové.

Triatlonový víkend u Bystřičky odstartoval právě XTERRA Valachy, které se účastnila stovka sportovců nejen české špičky, ale i Slovenska, Rakouska, Německa či Polska. Po úvodní plavecké části se zhruba od poloviny závodu o vedení přetahovali Karel Dušek a Jaroslav Kulhavý, jenž sice na kole získal náskok dvě a půl minuty, v běhu ho ale nakonec předstihl soupeř a do cíle dorazil v čase 2:29. „Konečně závod, který jsem dokončil, jak jsem chtěl,“ pochvaloval si Karel Dušek, jenž na posledních dvou startech jeden závod nedokončil a při druhém ho trápily zažívací potíže. „Teď jsem si ale věřil, že to dopadne. Mám formu a výsledek se konečně dostavil. Dával jsem si pozor na Jardu Kulhavého. Spočítal jsem si, že kdyby získal náskok na kole 3 minuty, tak by bylo reálné ho v běhu dostihnout. A podařilo se,“ dodal triatlet, jenž vítězstvím v XTERRA Valachy současně získal i titul Mistra ČR v terénním triatlonu.

Jaroslava Kulhavého těšilo, že ho už netrápí zranění nohy, jež poznamenalo jeho předchozí triatlonový start v Belgii. „Cítil jsem ho už jen trochu v běhu, který byl sice pomalejší, ale už to nebylo trápení, jako před dvěma týdny,“ svěřil se v cíli bývalý biker, olympijský vítěz v cross country, jenž se po konci cyklistické kariéry zaměřil na terénní triatlon a právě loni na Valachy manovi měl svou závodní premiéru. „Plavání jsem tehdy šel bez tréninku, takže hned začátek byl klasicky skok do vody a brýle dole… ale od té doby jsem na plavání i běhu zapracoval a cítím, že se každým závodem posouvám. Terén u Bystřičky mi sedí a i počasí - ani teplo, ani zima - dnes bylo ideální,“ nechal se slyšet.

Mezi ženami si pro zlato v XTERRA Valachy a titul Mistryně ČR doběhla do cíle Štěpánka Bisová. „Moc jsem si to užila. Trať kola byla míň technická, než jsem zvyklá, ale o to víc jsem si mohla užít to pěkné okolní prostředí a pošetřit síly do běhu, který je pro mě vždy nejtěžší,“ prozradila. Druhá byla Jana Dubcová, třetí Barbora Stupková.

Zlato v hlavním závodu – dlouhém Valachy manovi – vybojoval Petr Šťastný, pětinásobný vítěz celého seriálu DATART Valachy tour. Ani on přitom, podobně jako Jaroslav Kulhavý, není „pravověrný“ triatlet, nýbrž biker. „Tentokrát jsem si ale mákl i na kole. Trať u Bystřičky je náročnější, ale mně to vyhovuje. Je ještě víc „beskydská“, tvrdá a spravedlivá,“ konstatoval. Druhý byl Michal Neugebauer, třetí Martin Holiš. Zlato mezi ženami si získala Anna Lužná před druhou Ivetou Řičánkovou a třetí Monikou Kadlecovou.

Krátkého Valachy mana o den později, kdy se konaly také závody dětí, vyhráli Viktor Novotný a mezi ženami Šárka Půstová.

Valachy man se v minulých letech konal v Novém Hrozenkově. Letos se přesunul k vodní nádrži v obci Bystřička, kde pořadatelé našli u obce vstřícné zázemí a terény pro trasy různé náročnosti. „Je pro nás čest, že se tak prestižní závod koná u nás. Sám mám zkušenost s pořádáním sportovních akcí, o to víc oceňuji i vysokou úroveň pořadatelského týmu. Spolupráce byla skvělá a budu rád, když se tady Valachy man udrží i v dalších letech,“ prohlásil starosta Bystřičky Zbyněk Fojtíček, který se ujal role startéra a „odmával“ obecní vlajkou start každého závodníka na dlouhém i krátkém Valachy manovi. Oba dny opět moderoval sportovní televizní redaktor a triatlet Stanislav Bartůšek.

„Jsme si vědomí, že změna místa a také posun termínu byly velkým zásahem do tradice Valachy mana, o to víc nás těší, že se to zásadně nepodepsalo na vysoké účasti, přestože se ve stejném termínu konaly i další velké sportovní akce v regionu. Moc nám pomohla podpora, které se nám v nadstandardní míře dostalo od Obecního úřadu v Bystřičce, velké poděkování patří také dobrovolným hasičům z Bystřičky a vodním záchranářům z Karolinky, kteří nám pomohli na trati i s člunem na vodní nádrži, dále partnerům, bez nichž bychom tak velkou akci „neutáhli“, a všem pořadatelům. Aby na Valachy manovi vše šlapalo, jak má, stará se o to tým stovky lidí,“ doplnil hlavní pořadatel DATART Valachy tour Bohuslav Komín.

Další akcí DATART Valachy tour bude cyklistický závod Bike Valachy v lyžařském středisku Bílá, a to v sobotu 16. a neděli 17. září. Pro ty, kteří se chtějí zdokonalit ve sportu, pořádá Valachy tour ve spolupráci s Resortem Valachy ve Velkých Karlovicích Triatlonový kemp s Ironmanem Petrem Vabrouškem (27. – 30. 7.), pobyt s koučem sportovců a manažerů Marianem Jelínkem na téma Sebekoučink (9. – 12. 7.) a Běžeckou školu Miloše Škorpila (11. – 14. 10.).

XTERRA VALACHY – Mistrovství ČR v terénním triatlonu - muži

1.Karel Dušek – Kilpi Kome Kraslice 2:29:18

2. Jaroslav Kulhavý – Titan Trilife 2:30:35

3. Vojtěch Bednarský – Titan Trilife 2:34:51

XTERRA VALACHY – Mistrovství ČR v terénním triatlonu - ženy

1.Štěpánka Bisová – ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE 2:59:14

2. Jana Dubcová – Bjež Racing Team 3:09:04

3. Barbora Stupková – Titan Trilife 3:13:11

VALACHY MAN dlouhý – muži

1.Petr Šťastný – Sport Import 1:25:43

2. Michal Neugebauer – Sportovnikurzy.cz 1:29:51

3. Martin Holiš – Rocky Mountain – Maloja 1:35:25

VALACHY MAN dlouhý – ženy

1.Anna Lužná – Nupreme 1:46:57

2. Iveta Řičánková 1:52:48

3. Monika Kučerová – Superior riders 1:55:15