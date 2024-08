„Po loňské zkušenosti zde už vlastně nemělo s Focusem smysl zde startovat, protože bychom zase jeli kolem 80. místa a neměli bychom ani šanci být vyhlášeni jako nejrychlejší posádka. Proto jsme zvolili variantu R5,“ vysvětlil své rozhodnutí 47letý rodák z Plzně.

„K dispozici ovšem nemáme nejmodernější Škodu Fabii a starší verzi. Po nějakých testech s ní vlastně nejsem momentálně schopný jet tak, abych ji za tak krátkou dobu využil, sžil se s ní a vyždímal z ní maximum. Proto jsme zvolili tuto starší verzi auta a nyní především chceme kategorii R5 poznávat a díky zde nabytým zkušenostem volit auto na příští rok,“ upřesnil Václav Pech.

Každopádně bude to velká změna z WRC přesedlat do kategorie R5?

Úplně neznámá to není, jeli jsme s R5 před pěti lety s Fiestou. Od té doby jsme pilotoval jenom vůz WRC, ten mám pod kůží mnohem víc, styl toho WRC jsem se naučil řídit. Teď s R5 je to malinko odlišnější styl - auto mnohem víc sedí, lépe brzdí a je to pro mě takový nepřirozený se přenést přes horní hranu hranici, jak najíždět do zatáčky. Ale tato auta jsou dnes taky hodně funkční a vše bude o zvyku.

Co říkáte na letošní skladbu trati?

Bude strašně náročná i díky počasí, v předpovědi jsou zase nějaké bouřky. Barunka má tradičně nejtěžší skladbu tratí jak délkově, tak technicky. Je to i vidět na ohlasech posádek a diváků. Je to prostě naše největší a nejnáročnější soutěž, ale těšíme se na ni!

Jak složité bude pro vás s novou technikou konkurovat zahraniční konkurenci a české špičce?

Copak zahraniční, spíše české špičce u nás! Ale to opravdu neumím říct do té doby, dokud se odstartuje a nezačneme porovnávat ty časy. Ale nepředpokládám, že bychom se měli hned pohybovat někde vepředu.

S jakým umístěním nebo výkonem byste byl spokojen?

Tady v té konkurenci opravdu nevím. Pobavme se o tom po první etapě, jak na tom budeme a jak budeme nový vůz ovládat. Spíš abych chtěl jet tak, abychom měli z našeho výkonu nějakým způsobem radost a cítil jsem, že zase posouváme tu hranici v novém autě dál a dál nabíráme zkušenosti s tou novou kategorií.