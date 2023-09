Město Zubří ve čtvrtek 28. září pořádá 4. ročník Biatlonového závodu svobody. Závod v letním biatlonu se koná v areálu Březovce.

Ve čtvrtek 28. září se v Zubří uskuteční Biatlonový závod svobody. | Foto: David Dukát

,,Vypsány jsou 3 kategorie mužů (do 35 let, 36 – 49 let a nad 50 let), 2 kategorie žen (do 39 let a nad 40 let) a po 3 kategoriích pro chlapce a dívky (u obou pro ročníky narození 2014 – 2015, 2011 – 2013 a 2008 – 2010),“ informuje za pořadatele Josef Randus.

,,Dospělí poměří síly v 4kilometrovém závodu rozloženém do 5 okruhů. V něm je čekají 4 střelby. 2 vleže a 2 vstoje. Trestný okruh měří 100 metrů. Děti budou závodit v závodu dlouhém 1,2 kilometru rozloženém do 3 okruhů. V něm si dvakrát zastřílí vleže. Děti mají trestný okruh dlouhý 50 metrů. Oba závody startují intervalově,“ prozradil dále Randus.

Start prvního závodu je u myslivecké chaty v 9.30 hodin. Závody poté budou startovat podle kategorií. Cíl je na stejném místě. Poběží se po zvlněné motokrosové trati.

,,Startovné pro dospělé je 350 Kč, pro děti 150 Kč. Všichni účastníci v cíli dostanou medaili. Součástí závodu je také tombola. Občerstvení je zajištěno,“ zve na Valašsko Josef Randus.

Akce je určena všem příznivcům běhu a biatlonu, ale ne jenom jim. Zúčastnit se můžou všichni, kdo mají rádi pohyb a svobodu.

PROGRAM BIATLONOVÉHO ZÁVODU SVOBODY V ZUBŘÍ (čtvrtek 28. září):

8:30 zahájení prezence

9:00 zkušební střelba – děti

9:30 start závodu dětí

11:00 zkušební střelba – dospělí

11:15 vyhlášení výsledků závodů dětí

11:15 losování tomboly

11:30 start závodu dospělých

14:00 vyhlášení výsledků závodů dospělých

14:00 losování tomboly

