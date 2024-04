V sobotu 6. dubna se v Lačnově koná motokrosový závod. Závodit se bude na trati u firmy Weekamp. Závod je zařazen do Slováckého motokrosového poháru 2024.

Pořadatelé na Valašskokloboucku vypsali kategorie Amatér, Hobby MX 1, Hobby MX 2, Open, dále pak závod do 50 ccm, závod do 65 ccm a závod do 85 ccm. Zazávodí si také ženy a veteráni 40+, 50+ a 60+.

Tréninky budou probíhat už od 7 hodin. Start prvního závodu je v 11 hodin. Přejímka je mezi 6.30 a 9. hodinou. Na Valašsku se očekává účast kolem 120 vyznavačů motokrosu.

Pořadatelé nezapomněli ani na chutné občerstvení. Diváci si můžou pochutnat třeba na cigáru z udírny, na pití nebude chybět točené pivo a limo.