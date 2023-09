Lyžařský oddíl TJ Gumárny Zubří v sobotu 9. září pořádá 24. ročník krosového Běhu okolo Soliska

Běh okolo Soliska | Foto: se svolením Petra Volného

Hlavní 9 kilometrů dlouhý závod startuje u lyžařské chaty na Solisku, v 10.30 hodin. Pořadatelé pro zájemce připravili také další závody různé délky. Benjamínci a žáci si zazávodí na tratích od 150 metrů do 2 kilometrů, ženy a dorostenci budou mít svůj 3 kilometry dlouhý závod.

,,Startovné pro předem přihlášené běžce je 80 Kč, na místě v den závodu 100 Kč. Sobotní prezence na Valašsku bude probíhat na lyžařské chatě na Solisku v ulici Bořkova mezi 8.30 a 9.30 hodinou,“ informuje za pořadatele Petr Volný.

,,První tři běžci v každé kategorii obdrží diplom, medaili a věcnou cenu. Vítězové v mužských a ženských kategorií tradičně dostanou symbol Města Zubří – zuberskou metlu. Pořadatelé nejmladším kategoriím navléknou v cíli na krk čokoládovou medaili,“ zve na Valašsko Volný.

V loňském roce 9 kilometrový závod mužů v okolí Soliska vyhrál Martin Holiš (Staré Zubří city), který se blýskl časem 36:14. Mezi ženami na 3 kilometrové trati vybojovala první příčku Zuzana Weissová (TJ Gumárny Zubří, 27:40).

V Zubří si v roce 2022 ve všech kategoriích zazávodilo 149 běžců.

PROGRAM BĚHU OKOLO SOLISKA 2023:

Sobota 9. září:

Žákovské kategorie:

10:00 Benjamínci – kluci (2018 a mladší) 150 metrů

10:05 Benjamínci – holky (2018 a mladší) 150 metrů

10:10 Minižáci (2016 – 2017) 250 metrů

10:15 Minižačky (2016 – 2017) 250 metrů

10:20 Předžáci (2014 – 2015) 500 metrů

10:25 Předžačky (2014 – 2015) 500 metrů

10:40 Mladší žáci (2012 – 2013) 1500 metrů

10:45 Mladší žačky (2012 – 2013) 1500 metrů

10:50 Starší žáci (2010 – 2011) 2000 metrů

10:55 Starší žačky (2010 – 2011) 2000 metrů

Dorostenecké kategorie:

10:30 Mladší dorostenci (2008 – 2009) 3000 metrů

10:35 Mladší dorostenky (2008 – 2009) 3000 metrů

10:30 Starší dorostenci (2006 – 2007) 6000 metrů

10:35 Starší dorostenky (2006 – 2007) 3000 metrů

Seniorské kategorie:

10:30 Muži do 35 let (2005 – 1989), muži do 50 let (1988 – 1974), veteráni (1973 a starší) 9000 metrů

10:35 Ženy do 40 let (2005 – 1989), ženy zkušenější (1988 a starší) 6000 metrů

11:00 Lidový běh – ženy (2004 a starší) 3000 metrů

11:00 Lidový běh – muži (2004 a starší) 3000 metrů