Závod je zařazení do Slováckého motokrosového poháru 2022.

Pořadatelé na Valašskokloboucku vypsali kategorie Amatér, Hobby MX 1, Hobby MX 2, Open, dále pak závod do 50 ccm, závod do 65 ccm a závod do 85 ccm.

,,Zazávodí si také ženy a veteráni 40+, 50+ a 60+,“ upozornil Marek Kupčík, hlavní pořadatel závodu.

,,Tréninky budou probíhat od 8 hodin. Start prvního závodu je v 11.30 hodin. Přejímka je mezi 6.30 a 9. hodinou. Očekává se účast kolem 120 vyznavačů motokrosu,“ zve Kupčík na Valašsko.

Pořadatelé nezapomněli ani na bohaté a chutné občerstvení.

,,Připravené budou cigára z udírny, bramboráky, točené pivo a limo,“ láká Marek Kupčík do Lačnova.