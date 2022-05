Start všech závodů je na Soláni u horského hotelu Čarták (815 m.n.m.). Na stejném místě je také cíl.

Pořadatelé vypsali 3 kategorie mužů (18 – 29 let, 30 – 44 let a nad 45 let) a 2 kategorie žen (18 – 37 let a nad 38 let).

Trasa závodu povede mimo jiné přes rozcestí Pod Kotlovou (810 m.n.m.), vrchol Kotlové (869 m.n.m.), Benešky (850 m.n.m.), sedlo pod Vysokou (910 m.n.m.), vrchol Vysoké (1024 m.n.m.), Třeštík (850 m.n.m.), k rozhledné Súkenická (953 m.n.m.) a rozcestník Nad Bumbálkou (938 m.n.m.).

Start 50 kilometrového závodu (převýšení 1913 metrů) je v 10 hodin, 30 kilometrového (převýšení 1077 metrů) v 10.30 hodin, 20 kilometrového (převýšení 562 metrů) v 11 hodin a běžci v 10 kilometrovém závodu (převýšení 325 metrů) uslyší startovní výstřel v 11.30 hodin.

,,Závod Valašský hrb je členem ITRA, proto je souběžně kvalifikačním (bodovaným) závodem na UTMB. Třicetikilometrový běh je navíc nominačním závodem Golden Trail National Series,“ upozorňuje Tomáš Knop-Kostka, jeden z pořadatelů.

Pro všechny účastníky, jejich doprovod a také pro děti bude v prostorách startu připravený pestrý doprovodný program a bohaté občerstvení. Na Solání bude mimo jiné možnost vyzkoušet si značkovou běžeckou obuv a také ochutnat typickou Valašskou kuchyni.

V loňském roce se Valašský hrb kvůli covidu běžel pouze virtuálně. V něm v hlavním 50kilometrovém závodu bral první příčku Radim Streck (5:39:34). V roce 2018 se závod v Beskydech kvůli koronavirovým opatřením nekonal. Poslední normální ročník se uskutečnil v roce 2019. V něm mezi muži 50kilometrový závod ovládl Vít Otevřel (Columbia Montrail, 4:36:32). V ženách vybojovala první místo Pavla Ferenčáková z Brna (5:55:15).