,,Členitý podnik v úvodu stoupá po asfaltové silnici vilovou čtvrtí na Vrchovinu. Po běhu po panelové silnici je na trati seběh po polní cestě. Na krátký šotolinový úsek pak navazuje stoupání lesem do obce Malá Lhota. Cíl je u vysílače v nadmořské výšce 691 metrů,“ popsal trať Lukáš Suchánek, jeden z organizátorů oblíbeného květnového závodu v okolí Valašského Meziříčí.

Pořadatelé vypsali dvě kategorie mužů do 40 let a nad 40 let. Zazávodit si v jedné kategorii můžou také ženy.

Zatím poslední ročník Běhu na Lhoty se konal v roce 2019. V něm mezi muži zvítězil Přemysl Žaludek (Cyklogat Zlín, 28:07). V ženách vybojovala prvenství Zuzana Weissová (Ekonom Praha Outdoor, 32:31).

Traťové rekordy drží z roku 2002 Vladimír Maceček (AK Asics Kroměříž, 24:24) a Jana Šádková (AC Pardubice), která v roce 2007 zaběhla čas 29:15.