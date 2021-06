Početně obsazený fotbalový turnaj žáků 11. ročník Letního Bobík Cupu 2021 pořádají v sobotu 26. června v Hluku. Na Slovácku si zahrají tři kategorie: mladší přípravka chlapci, starší přípravka chlapci a mladší žáci.

Letní Bobík Cup v Hluku 2021 | Foto: Karel Bojko

Na čtyřech hříštích v hluckém Sportovním areálu se představí 30 mužstev. Od 8 do 13 hodin se uskuteční turnaj mladší přípravky a starší přípravky. Od 13.30 do 19 hodin je na programu turnaj mladších žáků. Na soupisce každého mužstva může být maximálně 10 hráčů plus brankář.