,,V hlavním dvacetikilometrovém závodu si zazávodili muži v kategorii 20 – 29 let a muži v kategorii 30 – 39 let. Souboj o nejrychlejší čas svedli Tomáš Kalita s Janem Mlčákem. Každý ale jel v jiné kategorii. Kategorii do 29 let vyhrál Jan Mlčák, před Michalem Rosmanitem a Stanislavem Grecem. V mužské kategorii do 39 let zvítězil Tomáš Kalita, před Pavlem Cimbálníkem a Tomášem Macíčkem. Michal Flanderka skončil v této společnosti čtvrtý,“ upozornil jeden z pořadatelů Milan Gerla.

V Policích u Valašského Meziříčí se konal také dvanáctikilometrový závod, který byl rozložený do tří okruhů a měl převýšení 408 metrů. V tomto závodu se bojovalo v kategoriích muži 40 – 49 let, muži nad 50 let a ženy 20 – 29 let.

Absolutním vítězem se stal v čase 30:40 Pavel Ovesný z týmu Snow§Bike Valašské Klobouky. Druhé místo vybojoval Jan Dřevojánek (Januška Kompresor Cycling, 31:43), bronzový byl Jan Petrů (32:28).

Kategorii mužů nad 50 let ovládl Jaroslav Čtvrtlík (Valašské Klobouky Kolex, 33:50), před Alešem Rosmanitem (Bike Team opava, 37:04), třetí byl Tomáš Ohera z Hranic na Moravě (40:47).

V závodu žen zvítězila Anežka Poláčková z Valašského Meziříčí (44:54), před Helenou Kovařčíkovou (Robe Top Team, 45:51), třetí do cíle dojela Petra Krutílková (Team Forman profig Cinnelli, 47:06).

Helena Kovaříčková zároveň vyhrála ženskou kategorii nad 40 let.

,,Pavel Ovesný na dvanáctikilometrové trati obhájil prvenství z loňského roku. Bikerovi z Valašských Klobouk se minulý rok u nás líbilo a myslím, že také letos domů odjel s podobnými pocity. Závod totiž vyhrál s dostatečným náskokem před dalším kvalitním bikerem Janem Dřevojánkem. Mezi ženami si na pestré trati v pěkném prostředí nejlépe rozložila síly Anežka Poláčková,“ upozornil Gerla.

Letošnímu ročníku závodu horských kol v Policích ale nepřálo počasí. Bylo chladno a všechny závody doprovázel silný studený vítr.

,,To se také projevilo na slabší účasti bikerů. Ve všech kategoriích si jich u nás zazávodilo jenom 78,“ prozradil ještě Milan Gerla.

Na společný start letošního Polického okruhu se postavili bikeři od 13 let až po matadory nad 50 let.

Na pořádání závodu se ještě podíleli: SDH Police, Spolek Klenot Police, fotograf Daniel Plesník a zdravotnická služba Irena Bijová.

Závod také podporovali: obec Police, fa. Váhala a spol. a stavební firma Igor Plesník.

VÍTĚZOVÉ DALŠÍCH KATEGORII V ZÁVODU POLICKÝ OKRUH 2022:

Nejrychlejší Poličák (2 okruhy, 8 kilometrů): Petr Mikuláštík

Děti do 4 let – kluci: Matěj Mareček

Děti do 4 let – holky: Emma Bodná

Děti do 6 let – kluci: František Lukáš Bodný

Děti do 6 let – holky: Adéla Ptáčková

Děti do 9 let – kluci: Jan Šťastný

Děti do 9 let – holky: Kristýna Dolečková

Děti do 12 let – kluci: Martin Derych

Děti do 12 let – holky: Nella Jaklová

Děti do 15 let – kluci: Jiří Kropa

Děti do 15 let – holky: Ema Jaklová