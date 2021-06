Zajímavý závod se na začátku víkendu koná na Valašsku. V Kunovicích u Valašského Meziříčí se v pátek 11. června uskuteční 7. ročník závodu K5 – Přeběhu či přechodu kunovických vrcholů.

Přeběh kunovických vrcholů 2021 | Foto: se souhlasem pořadatele

Pořadatelé připravili dva závody. V hlavním závodu K5 dlouhém 11 kilometrů s převýšením 425 metrů, jsou vypsány kategorie pro muže do 19 let, muže do 34 let, muže do 49 let, muže nad 50 let, pro ženy do 25 let, ženy do 39 let, ženy nad 40 let a pro dvoučlenné týmy do 39 let a nad 40 let.