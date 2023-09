Na Valašsku se v sobotu 9. září setkají milovníci horských kol. V Hošťálkové se koná 2. ročník bikemaratonu Hošťalovská padesátka a letos také bikemaratonu Hošťalovská třicítka.

Bikemaraton Hošťálovská 50 | Foto: se svolením Michala Kubíka

Start obou závodů je v areálu zámku v Hošťálkové v 11 hodin. Prezence probíhá mezi 8 a 10 hodinou.

,,Závod dlouhý 52 kilometrů má převýšení 1350 metrů, na 30 kilometrové trase bikeři zdolají převýšení 730 metrů,“ informuje za pořadatele Michal Šón Kubík.

V 52 kilometrovém závodu jsou vyhlášeny tyto kategorie: muži do 40 let, muži nad 40, pro ženy, cenu dostane i nejmladší účastník, nejstarší účastník a nejrychlejší Hošťálovjan.

V 30 kilometrovém závodu jsou vyhlášené tyto kategorie: muži do 40 let, muži nad 40 let, ženy do 40 let a ženy nad 40 let.

Účastnický limit v obou závodech je 100 bikerů.

Loňský 1. ročník Hošťálovské padesátky vyhrál Karel Hartl z Hranic na Moravě, který na padesátikilometrové trati zajel čas 2:06:59. Závod žen ovládla v čase 4:14:38 Alena Gavendová.

Zdroj: Youtube