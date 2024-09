Start obou závodů je v zámeckém areálu v Hošťálkové, ve 12 hodin. Prezence probíhá mezi 8 a 11.30 hodinou.

,,Hlavní závod dlouhý 52 kilometrů má převýšení 1350 metrů, na 30kilometrové trase bikeři zdolají převýšení 730 metrů,“ informuje jeden z pořadatelů Michal Šón Kubík.

V 52kilometrovém závodě jsou vyhlášeny tyto kategorie: muži do 40 let, muži nad 40, pro ženy, cenu dostane i nejmladší účastník, nejstarší účastník a nejrychlejší Hošťálovjan.

V 30kilometrovém závodě jsou vyhlášené tyto kategorie: muži do 40 let, muži nad 40 let, ženy do 40 let a ženy nad 40 let.

Účastnický limit v obou závodech je 150 bikerů.

Loňský 2. ročník Hošťálovské padesátky hlavní 52kilometrový závod vyhrál Radovan Holík z Fryštáku-Vítové (FORCE KCK Zlín, 2:01:36). Závod žen ovládla Veronika Kaldová ((Canisross Beskydy, 2:49:14).

Na 30kilometrové trase mezi muži vybojoval prvenství David Zonyga (Bike Pro Racing, 1:11.31). Mezi ženami dojela na první příčce rovněž reprezentantka valašskomeziříčského týmu Bike Pro Racing Anna Petrů, jež v závodě zvítězila v čase 1:57:54.

V Hošťálkové si v roce 2023 v obou závodech zazávodilo celkem 90 bikerů a bikerek.