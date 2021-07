48. ROČNÍK MEMORIÁLU JOSEFA ŠVACHA V NEDAŠOVĚ

VE ŠVACHOVĚ MEMORIÁLU SE HRÁLY DVA VYROVNANÉ ZÁPASY

V Nedašově uspořádali 48. ročník Memoriálu Josefa Švacha. V rámci letošního memoriálu se hrály dva zápasy.

V prvním duelu nedašovské béčko zdolalo rezervu Strání 2:1 po pokutových kopech.

,,V utkání jsme se brzy ujali vedení. Hosté však byli lepší na míči a vytvořili si spoustu šancí, které však trestuhodně zahazovali. Strání vyrovnalo až těsně před koncem duelu. V dodatkovém penaltovém rozstřelu jsme byli šťastnějším týmem. Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášený domácí gólman Jaroslav Švach,“ informoval za klub z Nedašova David Solař.

Ve druhém souboji první mužstvo Nedašova před 200 diváky prohrálo s áčkem Strání 1:2.

,,Střetnutí se hrálo na těžkém místy podmáčeném terénu. Favorizované Strání v něm bylo lepší. My jsme se ale dobře organizovanou a bojovnou hrou dokázali soupeři vyrovnat. Hostům ale vyšel úvod druhého poločasu, kdy se celek ze Slovácka po dvou slepených brankách dostal do vedení 2:0. My jsme pak už jenom Petrem Holbou zmírnili naši porážku. Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášený hostující Petr Horňák,“ prozradil domácí brankář David Solař.

Ceny předával Josef Švach mladší, syn zakladatele TJ Nedašov, na jehož počest se 48. ročník memoriálu hrál.

VÝSLEDKY 48. ROČNÍKU MEMORIÁLU JOSEFA ŠVACHA:

NEDAŠOV B – STRÁNÍ B 2:1 (1:0) po PK

Branky: Tomáš Kolínek – Michael Tóth.

NEDAŠOV A – STRÁNÍ A 1:2 (0:0)

Branky: Petr Holba – Michael Palík 2.

Nedašov A: David Solař – M. Holba, Bartoška, J. Fojtík, Šenkeřík, P. Novák, Pagáč, Marek, M. Holba, P. Holba, Šuráň. Střídali: Macháč, Kolínek, M. Novák, Masař.

45. ROČNÍK MEMORIÁLU MARTINA TVARŮŽKA V POTEČI

V TURNAJI V POTEČI NASTŘÍLELA ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ 15 BRANEK

Ve 45. ročníku fotbalového Memoriálu Martina Tvarůžka v Poteči dominovala Štítná nad Vláří. Vítězný tým ve dvou turnajových

zápasech nastřílel 15 branek. Druhou příčku obsadila Francova Lhota, třetí skončilo domácí mužstvo z Poteče.

Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášený Michal Marcaník, nejlepším střelcem se stal autor 7 branek Patrik Malaník (oba Štítná nad Vláří).

,,Letošní ročník našeho turnaje byl poznamenaný restrikcemi slovenské vlády, kdy k nám nemohl přijet obhájce loňského prvenství celek z Lysé pod Makytou,“ vysvětloval sekretář potečského klubu Zdeněk Tvarůžek.

V turnaji si tak zahrály pouze tři týmy systémem každý s každým. Všechny zápasy se hrály 2 x35 minut.

V prvním duelu Poteč prohrála s Francovou Lhotou 2:4. ,,V zajímavém souboji se spoustou šancí na obou stranách jsme vedli 1:0 a 2:1. Hosté ale byli v ofenzívě produktivnější a v závěru zápasu výsledek otočili,“ konstatoval Zdeněk Tvarůžek.

V následujícím střetnutí Francova Lhota podlehla Štítné nad Vláří 1:7. ,,Štítňané od úvodních minut režírovali průběh utkání. Byli útočnějším kolektivem a dařilo se jim také v koncovce,“ prozradil sekretář z Poteče.

V poslední turnajové partii Štítná nad Vláří rozstřílela domácí Poteč 8:0. ,,V tomto duelu kvalitní útočné hostující duo Tomáš Vaculík s Patrikem Malaníkem pořádně prověřilo naši obranu. Oba borci ze Štítné nad Vláří si s chutí zastříleli. Konečný výsledek je pro nás krutý, ale zasloužený,“ uznal potečský sekretář Zdeněk Tvarůžek.