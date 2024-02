O víkendu skončila základní část Národní florbalové ligy. Úspěšný v posledním duelu byl Zlín, který před početnou diváckou kulisou zdolal Slovan Havířov 6:4.

florbalisté Zlín Lions | Foto: klub Zlín Lions

,,Byla to další příprava na play off. Havířovu šlo o všechno a na hře to bylo vidět. My jsme měli zápas pod kontrolou. V 15. minutě jsme vedli 4:0 a v pětatřicáté minutě 5:1. Hosté výsledek korigovali až v poslední třetině. Těší mě, že našim hráčům nechybělo nasazení,“ uvedl po utkání spokojený zlínský kouč Vladimír Blažek.

Tradičně se nedařilo Rožnovu pod Radhoštěm. Valaši podlehli Přerovu 8:9 v prodloužení.

,,Už po několikáté jsme v letošním ročníku Národní ligy prohráli o gól. V zápase jsme ale nezachytili začátek. V první třetině jsme prohrávali 0:3 a 1:4. V dalším průběhu střetnutí jsme však ještě 14 sekund před koncem základní hrací doby vedli 8:7. Přerov ovšem vyrovnal na 8:8 a poté duel rozhodl hned ve 28 sekundě prodloužení Budník,“ konstatoval po zápase hrající asistent trenéra rožnovských Sršňů Pavel Barabáš.

V tabulce po základní části vybojovali zlínští Lvi 3. místo, Rožnov pod Radhoštěm skončil na poslední 12. příčce.

Ve čtvrtfinále play off hraném na tři vítězné zápasy se Zlín utká s Šumperkem. První duel je na programu v sobotu 24. února od 18 hodin, ve Zlíně, druhý pak v neděli 25. února od 15 hodin rovněž ve sportovní hale Střední průmyslové školy strojní ve Zlíně. V sobotu 2. března, případně v neděli 3. března se série přesune do Šumperku. Případné třetí rozhodující utkání by se hrálo v úterý 5. března ve Zlíně.

Ve zlínských duelech bude pro fanoušky připraven bufet s občerstvením, fanoušci budou mít možnost zakoupit si vybrané klubové předměty, připravená je i soutěž o ceny.

Vstupně ve Zlíně je 20 Kč, mládež do 15 let má vstup zdarma.

Rožnov pod Radhoštěm čekají souboje o záchranu v Národní lize.

NÁRODNÍ LIGA – 22. kolo:

ZLÍN LIONS – TJ SLOVAN HAVÍŘOV 6:4 (4:0, 1:1, 1:3)

Branky Zlína: Vladimír Blažek ml. 2, Chalabala, Nedbálek, Ondroušek, vlastní.

Zlín Lions: Kubíček (Šiška) – Kresa, Vojtěch Blažek, Horník, Nikolov, Klímek, Rek, Pankuch, Tvrdoň, Vladimír Blažek ml., Chalabala, Ondroušek, Baroň, Nedbálek, Samohýl, Freml, Svoboda, Kundrata. Trenéři: Vladimír Blažek st., Daniel Vít

1. FBK SRŠNI ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – FBC PŘEROV 8:9 (1:4, 5:3, 2:1, - 0:1) v prodloužení

Branky Rožnova pod Radhoštěm: Pavel Barabáš 3, Eichner 2, Rebroš, Najvar, Krhut.

Rožnov pod Radhoštěm: Klinka (Škrobák) – Slovák, Kratochvíl, Žniva, Petr Burýšek, Lipový, Šimek, Soják, Tesárek, Krhut, Eichner, Rebroš, Adam Burýšek, Polášek, Pavel Barabáš, Najvar. Trenér: Miroslav Kasl.