Stříbrnou příčku v závodu dlouhém 17 kilometrů, s celkovým převýšením 700 metrů, obsadil se ztrátou 4 minut a 3 sekund vytrvalec z Malenovic Matěj Beníček (KESBUK), bronzovou pozici vybojoval za čas 1:15:38 Ondřej Minařík z Držkové (Valachbajk Team). Čtvrtý skončil zlínský veterán hájící barvy klubu TJ SKI Turist Velké Karlovice Svatopluk Janečka (1:16:36), pátý byl Fryštačan Radoslav Šíbl (Ekodrill Zlín, 1:17:54).

Trať vedla z Kašavy směrem pod vrchol Vančice, Sobolici, Vinohrádek, Vrzavé skály a kopec Fišerku. Běžci na ní museli zdolat pět kopců. Nejtěžší stoupání bylo na Vrzavé skály. Výběh na Vrzavé skály byl v porovnání s minulými roky letos natrasovaný delší, ale s příjemnějším stoupáním. Start i cíl závodu byl před kašavským Obecním domem.

Na pořádání Kašavského krosu se podílela spousta dobrovolníků včetně kašavských hasičů. Ředitelem závodu byl Zdeněk Langer.

MATĚJ BENÍČEK SE NA DRUHOU POZICI PROBOJOVAL V PRŮBĚHU 10. KILOMETRU

,,Měl jsem informace, že Kašavský kros je velmi dobře organizovaným závodem. Protože jsem se ho ještě nikdy nezúčastnil, tak jsem se letos rozhodl postavit se v něm na start,“ vysvětloval svoji účast v Kašavě Matěj Beníček, nejúspěšnější regionální vytrvalec ve výsledkové listině sedmnáctikilometrového závodu.

Ten věděl, že na trati nebude mít nic zadarmo. ,,Den před závodem v Kašavě jsem startoval na Přerovsku v desetikilometrovém trailovém závodě Hradčanské vlnky, v němž jsem skončil na druhé příčce. V Kašavě jsem proto neočekával nějaký dobrý výsledek. Kašavský kros jsem si chtěl hlavně užít. Přesto jsem v něm už od začátku běžel střídavě s Ondřejem Minaříkem na druhém místě. Petr Šťastný byl od startu suverénní,“ prozradil Beníček.

Malenovický vytrvalec se od soupeře z Držkové odpoutal v průběhu 10. kilometru. ,,Pobyt na druhé pozici jsem pak kontroloval až do cíle,“ potěšil zisk stříbra Matěje Beníčka.

ONDŘEJ MINAŘÍK LADIL FORMU VE VYSOKÝCH TATRÁCH

Spokojený byl také bronzový v cíli Ondřej Minařík. ,,Kašavský kros je vždy jedním z mých vrcholů sezony. Na organizaci domácího závodu se také podílím. Proto v něm chci každý rok uspět,“ svěřil se Ondřej Minařík.

Ten posledních šest týdnů tréninky směřoval ke staru v oblíbeném krosovém podniku. ,,Byl jsem i na pětidenním soustředění ve Vysokých Tatrách. V okolí Kašavy i na Slovensku jsem běhal hlavně v kopcích,“ přiznal Minařík.

Před Kašavským krosem se cítil dobře a byl odhodlaný zabojovat o co nejlepší umístění. ,,Přestože jsem věděl, že konkurence na startu bude velká, tak jsem chtěl skončit do třetího místa,“ plánoval.

Od startu běžel v čele s pozdějším vítězem Petrem Šťastným. ,,Ale jenom první kilometr. V náběhu do prvního kopce Petr zrychlil a

definitivně všem soupeřů zmizel z dohledu. Se ziskem prvního místa jsem se proto brzy rozloučil a rozhodl jsem se zabojovat o některou ze zbývajících pozic na stupních vítězů. A hned záhy se nám s Matějem Beníčkem podařilo oddělit od zbytku startovního pole. Věděl jsem však, že Matěj je na tom líp. S vypětím všech sil se mi ale dařilo s ním držet tempo. Ovšem ani další soupeři nebyli za mnou daleko. Takže bylo potřeba pořád běžet naplno do kopců i v sebězích. V kopcích jsem se cítil výborně. Hodně mi také pomáhalo fandění u trati domácích fanoušků. Pomohla mi i znalost domácí trati. V cíli byl nakonec Beníček před mnou, ovšem i zisk bronzové pozice mě potěšil,“ popsal devětadvacetiletý Ondřej Minařík souboj o stříbrnou příčku.

PRO BARBORU MACUROVOU TO BYL JEDEN Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH ZÁVODŮ V KARIÉŘE

V 17 kilometrovém závodu žen zvítězila Barbora Macurová z Frýdlantu nad Ostravicí (2BWINNER Team, 1:19:23), před Pavlínou Poláčkovou (AK Drnovice, 1:25:15). Třetí místo brala za čas 1:33:09 Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky). Čtvrtá doběhla zlínská Jana Žaludková (1:37:04), zisk páté příčky si do Lukova odvezla Eva Kučerová (Mattoni Freerun Zlín, 1:37:33).

,,Na konci října mě čeká Světový pohár v běhu do vrchu v Itálii. Kašavský kros byl proto ideální příležitostí zpestřit si přípravu před odjezdem na Apeninský poloostrov,“ přiznala 22letá Barbora Macurová.

Jedna z nejlepších českých vytrvalkyň si krosový podnik v Kašavě užila. ,,Byl to jeden z nejkrásnějších závodů, kde jsem si v kariéře zazávodila. Běžel se po měkké trati s krásnými výhledy. Navíc se vydařilo počasí,“ pochvalovala si Macurová, která byla mezi ženami suverénní.

,,Od startu až do cíle se mi dařilo držet rovnoměrné tempo. Občas jsem ale v některých úsecích hlavně v kopcích zrychlila,“ uvedla Barbora Macurová po vyhlášení výsledků.

NA SEDMIKILOMETROVÉ TRATI DOMINOVALI JOSEF BAROT A MIRKA ZICHOVÁ

V Kašavě uspořádali také sedmikilometrový závod. V něm mezi muži vybojoval prvenství Josef Barot z TJ Slavkov pod Hostýnem (31:25). Mezi ženami si pro první příčku doběhla v čase rovných 42 minut Mirka Zichová (Slawex Runners).

O MEDAILE SE BOJOVALO I V KATEGORII VLKADRŽ

V rámci 5. ročníku Kašavského krosu se hodnotila i kategorie VLKADRŽ – závod o nejlepší běžce s trvalým pobytem, nebo rodáky z Vlčkové, Kašavy a Držkové.

V tomto měření sil sedmnáctikilometrový podnik ovládli Ondřej Minařík (Držková, Valachbajk team, 1:15:38) a Milana Michalíková (Valachbajk team Kašava, 2:09:28) Na sedmikilometrové trati byli nejlepší Lukáš Pavelka (37:59) a v ženách Natálie Marcoňová (oba Kašava, 46:30).

V KAŠAVĚ SI ZAZÁVODILO 214 BĚŽCŮ

Letošní Kašavský kros, v němž si ve všech kategoriích včetně dětí zazávodilo 214 běžců a běžkyň, se vydařil. Na startu se sešla spousta kvalitních vytrvalců. Závodu přálo také slunečné počasí. Teplota se pohybovala kolem 10 °C.

DOSPĚLÍ I DĚTI DOSTALI ODMĚNU

,,V Kašavě jsme uspořádali také oblíbené dětské běhy. Děti při registraci dostaly tašku s drobnými dárky od sponzorů a ručně vyrobené startovní číslo od dětí ze základní a mateřské školy v Kašavě. V cíli pak děti dostaly ručně vyrobené perníkové medaile od paní Ludmily Čevelové z Kašavy. A ty nejlepší ještě hodnotné větné ceny od hlavního partnera dětských běhů. Dospělí účastníci, kteří doběhli do cíle, byli odměněni pamětní medailí. Ti nejlepší navíc obdrželi klasické medaile a věcné ceny od partnerů závodu. Vítězové si ještě odvezli pěkné plakety. Na trati jsme měli čtyři občerstvovací stanice, kde byla voda, iontový nápoj, banány a koláče z Pekárny Veka, nebo z domácí výroby od paní Petry Zbrankové a Magdy Minaříkové. Po závodě se losovala bohatá tombola startovních čísel,“ informoval Tomáš Minařík, jeden z hlavních organizátorů Kašavského krosu.

Ten také děkuje všem partnerům, pořadatelům a dobrovolníkům za pomoc při pořádání závodu.

SERIÁL BĚHY ZLÍN POKRAČUJE V LISTOPADU PŮLMARATONEM V PŘÍLUKÁCH

Kašavský kros byl zařazený do celoročního seriálu Běhy Zlín. Dalším závodem z tohoto seriálu bude podzimní Sri Chinmoy půlmaraton v Přílukách. Ten se poběží v neděli 7. listopadu. Online registrace je možná na webových stránkách Běhy Zlín.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V HLAVNÍM SEDMNÁCTIKILOMETROVÉM ZÁVODU V KAŠAVSKÉM KROSU 2021:

Muži do 39 let: Petr Šťastný (Sport Import) 1:10:17.

Muži do 49 let: Svatopluk Janečka (TJ SKI Turist Velké Karlovice) 1:16:36.

Muži do 59 let: Pavel Červenka (SP Malenovie) 1:27:13.

Muži nad 60 let: Vlastimil Bukovjan (KESBUK) 1:26:27.

Junioři: Lukáš Tobola (Kašavský mlýn) 1:24:20.

Ženy do 39 let: Barbora Macurová (2BWINNER Team) 1:19:23.

Ženy do 49 let: Jana Žaludková (Zlín) 1:37:04.

Ženy nad 50 let: Štefánia Šrámková (Velké Karlovice) 1:44:26.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V SEDMIKILOMETROVÉM ZÁVODU V KAŠAVSKÉM KROSU 2021:

Muži do 39 let: Josef Barot (TJ Slavkov pod Hostýnem) 31:25.

Muži do 49 let: Jiří Gargulák (SP Malenovice) 39:28.

Muži do 59 let: Julius Pšenica (SK Zafar Frenštát pod Radhoštěm) 35:39.

Muži nad 60 let: Miroslav Švihel (BS Slopné) 42:16.

Junioři: Milan Michalík (Kašava) 40:04.

Ženy do 39 let: Vanda Dospíšilová (Nabombíme to) 43:40.

Ženy do 49 let: Mirka Zichová (Slawex Runners) 42:00.

Ženy nad 50 let: Hana Zbořilová (Mattoni Freerun Zlín) 44:39.

Juniorky: Julie Kvasničková (Atletika Holešov) 43:53.

VÍTĚZOVÉ DĚTSKÝCH KATEGORIÍ:

Artur Smyček, Magdaléna Mahďáková, Patrik Doležel, Romana Balážová, Tomáš Huťka, Anna Špilerová, Antonín Bezděk, Laura Zichová, Radim Mahďák, Vanesa Traubová.

PŘEHLED ABSOLUTNÍCH VÍTĚZŮ KAŠAVSKÉHO KROSU (2016 – 2021):

1. ročník 2016:

Radoslav Šíbl (Ekodrill Zlín) 1:13:10.

Lada Vaněčková (SK Zlín - Štípa) 1:42:36.

2. ročník 2017:

Radoslav Šíbl (Ekodrill Zlín) 1:12:55.

Vendula Skoupá (Slavičín) 1:43:20.

3. ročník 2018:

Petr Šťastný (Mártyho Afro Cirkus) 1:13:14.

Veronika Brázdová (Sýkora Running) 1:39:03.

4. ročník 2019:

Milan Zvonek (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 1:14:23.

Šárka Vodičková (Mártyho Afro Cirkus) 1:36:40.

5. ročník 2021:

Petr Šťastný (Sport Import) 1:10:17.

Barbora Macurová (2BWINNER Team) 1:19:23.

Poznámka: V roce 2020 se závod kvůli koronaviru nekonal