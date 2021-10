Naopak Karviná díky lépe zvládnutí závěrečné desetiminutovky odjíždí spokojená. „V první půli, hlavně v úvodu, jsme ale vytvořili hodně nevynucených chyb. Těžko se to pak odpracovávalo. Tým ale ukázal proti mladému výběru domácích charakter,“ ocenil lodivod Baníku Michal Brůna. "Rozhodly naše větší zkušenosti. Popravdě všichni v lize jich mají více než zuberský mladý tým, který ale podal výborný výkon. Derby bylo pěknou podívanou pro fanoušky,“ dodal Brůna.

To je škoda. Páteční předehrávku, šlágr 5. kola o první místo extraligy, lépe zvládli házenkáři Karviné. Ve vyrovnaném duelu dvou neporažených celků sice byli domácí většinu času ve vedení, až o čtyři branky, ovšem závěr lépe zvládli Slezané. I díky výbornému gólmanu hostů Marjanovičovi, který chytil dva sedmimetrové hody Mořkovského a několik dalších tutovek Robe.

