UP OLOMOUC – KK VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 60:82 (15:26, 32:44, 48:63).

,,Pohárové duely bereme jako příležitost k sehrání týmu. V Olomouci jsme od začátku vedli. Už za stavu 9:0 si domácí vzali time out. To jim ale nepomohlo. A i zbytek utkání jsme měli pod kontrolou a mohli jsme si vyzkoušet různé herní systémy a zkoušet mladé hráče. Také jsme si mohli dovolit šetřit opory,“ konstatoval spokojený vůdce valašskomeziříčské lavičky Petr Nachtmann po pohodovém střetnutí na Hané.

Bez problémů do dalšího kola postoupilo také Valašské Meziříčí. Valaši zvítězili v Olomouci 82:60.

Ale i bez jednoho z tahounů domácí tým utkání zvládl. ,,Na začátku střetnutí jsme však brzy prohrávali 0:7. S přibývajícími minutami jsme se ovšem dostali do tempa a vývoj souboje s celkem z Hodonínska jsme otočili v náš prospěch. Hodně nám také pomohlo, že hosté už v první čtvrtině dostali během tří minut čtyři technické chyby. A jejich trenér musel opustit střídačku. To nám naši roli ulehčilo,“ uznal kouč Kroměříže.

Hanáci ovšem do utkání nastoupili bez zraněného Martina Pobořila. Ten si v druholigovém duelu s béčkem Opavy poranil kotník. ,,Martin bude zhruba měsíc mimo hru,“ upozornil Vavruša.

