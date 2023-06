Zajímavá sportovní akce se koná o víkendu na Valašsku. V sobotu 3. června se v Bikeparku v Brumově-Bylnici uskuteční mezinárodní závod Freestyle BMX Challenge.

Freestyle BMX závod v Brumově - Bylnici | Foto: se svolením Erika Figara

,,Jedná se o závod, ve kterém ukážou svoje schopnosti mladí talentovaní junioři do 16 let. Ti budou závodit v různých kategoriích. Hlavní závod se pojede v kategorii Park, v průběhu dne se rozjede také disciplína Best trick ,“ prozradil jeden z pořadatelů Erik Figar.

Na Valašsku se představí mladí závodníci z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.

Začátek je už 8 hodin a pestrý program je připraven až do večerních hodin. Bohaté občerstvení je zajištěno.

Vstup do brumovského Bikeparku je zdarma.

PROGRAM FREESTYLE BMX CHALLENGE V BRUMOVĚ-BYLNICI 2023:

Sobota 3. června:

8:00 – 12:00 Volný trénink

13:00 Start kvalifikací

19:00 Start finále

21:00 Vyhlášení výsledků