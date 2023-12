Devětadvacetiletý Matěj Beníček (KESBUK) a sedmatřicetiletá Jana Toralová (Kruháč team Uherský Brod) zvítězili v 11. ročníku Běhu Štědrým ránem ve Štítné nad Vláří-Popově.

Běh štědrým ránem v Popově, Matěj Beníček, Jana Toralová | Foto: Radek Holík

MATĚJ BENÍČEK PŮVODNĚ BRAL ZÁVOD JAKO TEMPOVÝ TRÉNINK

Vytrvalec z Malenovic Matěj Beníček závod ovládl v čase 30:23, stříbrnou příčku vybojoval se ztrátou 56 sekund Marek Babulík z týmu Zvonek Sport Valašské Klobouky, třetí místo bral za čas 32:27 Jan Zlatovský z Vřesiny u Bílovce, čtvrtý byl Marek Chmela (Valachbajk team, 34:35), pátý do cíle doběhl Milan Zvonek (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 34:52), Karel Černoch z Opavy skončil šestý (36:36), Roman Bublák z Luhačovic (37:21) sedmý a Jakub Šálek z Valašských Klobouk (37:49) osmý.

,,Původně jsem bral závod jako tempový trénink, ale protože na Valašsku napadlo hodně sněhu, tak byla trať hodně těžká. Musela se prošlapávat a po obrátce do cíle to na ušlapané trase klouzalo,“ informuje Beníček.

Ten se letos na Valašsku zúčastnil všech čtyř popovských běhů ránem.

,,Od startu jsem běžel svým tempem. Do obrátky se mě snažili udržet Marek Babulík a Jan Zlatovský. V průběhu 4. kilometru jsem se však od největších soupeřů definitivně odpoutal a náskok na vítězné pozici jsem ještě navýšil,“ upozornil Matěj Beníček.

V Popově se mu proto líbilo. Zejména, když obdržel pěkné ceny za nedělní první místo i za celkové prvenství v čtyřdílném seriálu Běhů ránem za rok 2023.

JANA TORALOVÁ SI TĚŽKÝ ZÁVOD UŽÍVALA

Jana Toralová závod žen vyhrála díky času 41:43, druhou pozici obsadila Petra Macková (OB Luhačovice), která měla v cíli ztrátu 62 sekund, třetí skončila domácí běžkyně Monika Strnadová (Štítná nad Vláří, 1:00:50).

,,Letos jsem se zúčastnila všech běhů ránem v Popově, proto jsem nemohla vynechat ani závod, který se konal na Štědrý den,“ vysvětluje Jana Toralová.

Na prosincový závod se ale speciálně nepřipravovala.

,,Pravidelně běhám celý rok. V létě zhruba 200 kilometrů měsíčně, v ostatním období tak 150 kilometrů za měsíc. V prosinci jsem zatím naběhala 100 kilometrů,“ nechala nahlédnout do tréninkového deníku vytrvalkyně z Uherského Brodu.

Nedělní závod v Popově chtěla vyhrát.

,,Proto jsem se na startu postavila do první řady, abych si pohlídala ostatní soupeřky,“ přiznala Toralová.

Záměr jí vyšel. Hned v úvodních metrech se mezi ženami probojovala na první příčku a na ní zůstala až do cíle.

,,V průběhu závodu jsem běžela rovnoměrným tempem. Na asfaltových úsecích jsem mírně zrychlila, na cyklostezce ve sněhu se mi ovšem běželo hůř. Také jsem si dávala pozor, abych na trati nespadla,“ prozradila ženská vítězka.

Přestože byl závod vzhledem k počasí a podmínkám náročný, tak si ho užívala.

,,Takové závody s trochou adrenalinu se mi líbí“ tvrdí běžkyně z Uherského Brodu, která si nyní dá od závodění dvouměsíční pauzu.

,,Budu jenom trénovat a až na konci února se postavím na start Rohálovské desítky v Prusinovicích,“ plánuje Jana Toralová.

V POPOVĚ SI ZAZÁVODILO 25 VYTRVALCŮ

Běh Štědrým ránem se tradičně, jako každý rok, konal 24. prosince. Pořádala ho rodina Martinátová.

Závod se běžel na 7,7 kilometru dlouhé obrátkové trati. Start byl u hospody v Popově, v 9 hodin. Cíl byl na stejném místě.

Zúčastnilo se ho celkem 25 vytrvalců, z toho bylo 22 mužů a 3 ženy.

V cíli na občerstvení tradičně nechyběla ani pravá slovenská kapustnica.

BĚŽELO SE VE 20 CM VRSTVĚ SNĚHU

Závodu ale nepřálo počasí. Na trati bylo spousta sněhu. Teplota se pohybovala kolem 2 °C.

,,Běh Štědrým ránem je vždy překvapením pro závodníky i pro organizátory. Letos to den před závodem vypadalo, že kvůli vysoké hladině Vlárky budu muset na poslední chvíli značit alternativní trasu. Voda však opadla, v sobotu ale začalo hustě sněžit. Závod se tak běžel ve 20 cm mokré vrstvě sněhu. O to úctyhodnější jsou výkony některých vytrvalců, kteří dokázali stlačit tempo pod 4 minuty na kilometr. O den později už by to možné nebylo, protože část trasy byla pod vodou,“ smeká před výkony všech běžců hlavní organizátor závodu Vlastimil Martinát.