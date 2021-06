Druhý v pořadí Dalibor Jedlička (Zvonek Sport Valašské Klobouky) měl v cíli na něho časové manko 1 minuty a 37 sekund, třetí místo bral za čas 39:40 Michal Vaculík ze Štítné nad Vláří. Veterán z Otrokovic Vlastimil Bukovjan (KESBUK) obsadil v čase 40:38 čtvrtou příčku, Brňan Petr Jeřábek si z Valašska odvezl za čas 40:57 zisk páté pozice.

,,O zajímavém běhu jsem se dozvěděl ze stránek Spolku Běhy Zlín. A protože jsem minulý víkend startoval na mistrovství republiky v UltraSky, tak jsem v sobotu běžel kratší závod. Líbí se mi také prostředí v okolí Popova,“ vysvětloval svoji účast na Valašsku Filip Bukovjan.

Tomu vyhovovala i poměrně náročná zvlněná trať. Jasno měl i o taktice.

,,Od začátku jsem chtěl jít svoje tempo a to udržet až do cíle. To se mi také podařilo,“ pochvaloval si jednatřicetiletý vytrvalec z Otrokovic.

Vývoj závodu měl pod kontrolou.

,,V průběhu třetího kilometru jsem si na první příčce vytvořil menší náskok a ten se mi ve zbytku závodu dařilo pořád navyšovat. V posledním okruhu jsem ale cítil, že mi tuhnou stehna. Nicméně vítěznou pozici jsem měl pod kontrolou,“ konstatoval v cíli Filip Bukovjan.

Mezi ženami Chromeková (Slawex runners) dominovala časem 46:52. Stříbrná slavičínská běžkyně Vendula Skoupá byla o 3 minuty a 14 sekund pomalejší, Eva Málková (Slawex runners, 52:45) vybojovala třetí místo.

Magdaléna Lukšíková (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 54:22) skončila čtvrtá a Jana Otavová (Slawex runners, 57:24) doběhla pátá.

,,Na závod pozval celý náš tým jeho hlavní pořadatel Vlastimil Martinát. Moje účast v něm však byla nejistá. Manžel byl totiž v práci a já jsem neměla nikoho na hlídání dětí. Naštěstí mi s hlídáním pomohla hodná teta Boženka,“ děkovala Helena Chromeková.

V Popově se jí běželo dobře.

,,Nemám sice ráda okruhové závody, ale v Popově mě dopředu hnala skvělá atmosféra i podpora a povzbuzování diváků u trati. Už kvůli nim jsem ho chtěla vyhrát,“ přiznala vytrvalkyně ze Slavičína.

Ta splnila roli největší favoritky.

,,Napálila jsem to hned po startu, a protože se mi v dalším průběhu závodu dařilo držet rovnoměrné tempo, tak jsem si doběhla pro jednoznačné prvenství. Do čela jsem se probojovala už od úvodních metrů a od pátého kilometru už jsem věřila, že v běhu v Popově zvítězím,“ prozradila 34letá Chromeková.

A jak slavičínská atletka po triumfu relaxovala?

,,Odjela jsem do Nedašova pomáhat rodičům sušit seno. A také jsem se věnovala svým úžasným dětem Sáře a Beátce,“ užívala si celou sobotu Helena Chromeková.

Závodu v Popově se zúčastnilo 17 mužů a 11 žen. Běh jarním ránem byl prvním podnikem z letošního čtyřdílného seriálu běhů ránem v Popově.

Druhým závodem bude 17. července Běh letním ránem, 25. září se uskuteční Běh podzimním ránem a 24. prosince si vytrvalci na Valašku zazávodí v Běhu Štědrým ránem.